Într-o declarație făcută la Pentagon, Hegseth a afirmat, la fel ca Donald Trump, că Iranul este conștient de superioritatea militară a Statelor Unite și că n-ar avea capacitatea de a o contracara.

„Iranul știe acest lucru și practic nu poate face aproape nimic militar împotriva acestui fapt.”

descris moralul trupelor americane și determinarea acestora în fața unui potențial conflict extins:

Mai mult, Hegseth a relatat și discuțiile avute cu militarii americani dislocați în regiune. „I-am întrebat (...): ‘De ce aveți nevoie?’ și nimeni nu a spus echipament mai bun, condiții de trai mai confortabile sau ‘trimiteți-mă acasă’. Desigur, în cele din urmă toată lumea își dorește aceste lucruri. Dar ceea ce mi-au spus acei tineri și vârstnici, ofițeri și subofițeri, bărbați și femei, a fost: ‘Haideți să terminăm misiunea. Dați-ne mai multe bombe, bombe mai mari, mai multe ținte. Lăsați-ne să terminăm asta.’”, a relatat Hegseth.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune maximă în Orientul Mijlociu, în contextul în care Washingtonul și Teheranul se acuză reciproc de escaladare, iar armata israeliană desfășoară raiduri aeriene împotriva pozițiilor Hezbollah din Beirut.