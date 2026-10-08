Bulgaria oprește căutările marinarilor dispăruți după atacul cu drone din Marea Neagră. „Nici nu vor mai fi găsiți”

Bulgaria a oprit operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți după ce o navă comercială s-a scufundat în urma unui atac cu drone produs în Marea Neagră, la aproximativ 70 de mile marine, circa 130 de kilometri, de coasta țării. Autoritățile bulgare au anunțat că operațiunea nu va mai fi reluată.
Atacul s-a produs marți dimineață în zona economică exclusivă a Bulgariei și a vizat două nave comerciale. Una dintre ele s-a scufundat, în timp ce a doua a fost grav avariată. Membrii echipajului navei avariate au fost salvați, însă marinarii aflați la bordul vasului scufundat sunt în continuare dispăruți.
La bordul navei s-ar fi aflat 12 marinari sirieni
Viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrație Maritimă, a declarat că la bordul navei care s-a scufundat s-ar fi aflat 12 membri ai echipajului. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters pe baza declarațiilor sale, toți ar fi cetățeni sirieni. Operațiunea de căutare a fost oprită, iar Nikolov a precizat că aceasta nu va fi reluată. În timpul intervenției au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și mai multe componente ale echipamentului navei, însă nu a fost descoperită nicio urmă a marinarilor dispăruți, conform presei străine.
„Nu există nicio urmă a marinarilor”
Rumen Nikolov a făcut o declarație dură despre șansele ca membrii echipajului să mai fie găsiți. Autoritățile au verificat zona în care nava s-a scufundat, însă căutările nu au dus la descoperirea marinarilor.
„Nu există nicio urmă a marinarilor de pe prima navă și nici nu vor mai fi găsiți. De asemenea, nu există informații despre resturi ale dronelor. Au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și părți din echipamentul navei”, a declarat Rumen Nikolov.
Două nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră
Cele două nave au fost lovite marți dimineață în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. În cazul uneia dintre ele, avariile au fost atât de grave încât vasul s-a scufundat, în timp ce echipajul celeilalte nave a reușit să fie salvat. Autoritățile bulgare nu au anunțat că ar fi fost stabilit cine a lansat dronele care au lovit navele. Rumen Nikolov a precizat că nu au fost găsite nici resturi ale aparatelor fără pilot în zona în care s-au desfășurat operațiunile de căutare.