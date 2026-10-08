Bulgaria oprește căutările marinarilor dispăruți după atacul cu drone din Marea Neagră. „Nici nu vor mai fi găsiți”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 12:35

Bulgaria a oprit operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți după ce o navă comercială s-a scufundat în urma unui atac cu drone produs în Marea Neagră, la aproximativ 70 de mile marine, circa 130 de kilometri, de coasta țării. Autoritățile bulgare au anunțat că operațiunea nu va mai fi reluată.

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