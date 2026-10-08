Bloc cu șapte etaje, prăbușit la Istanbul. Salvatorii caută disperați persoane prinse sub dărâmături, după ce trei niveluri au cedat - video

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 oct. 2026, 09:32

Momente tragice în Istanbul, după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în zorii zilei de joi, 8 octombrie. Mai multe persoane au rămas captive sub dărâmături, iar sute de salvatori, ajutați de câini de căutare, încearcă să găsească victimele. Atenție, imagini și informații cu un puternnic impact emoțional!

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