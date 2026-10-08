Bloc cu șapte etaje, prăbușit la Istanbul. Salvatorii caută disperați persoane prinse sub dărâmături, după ce trei niveluri au cedat - video

Momente tragice în Istanbul, după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în zorii zilei de joi, 8 octombrie. Mai multe persoane au rămas captive sub dărâmături, iar sute de salvatori, ajutați de câini de căutare, încearcă să găsească victimele. Atenție, imagini și informații cu un puternnic impact emoțional!
Primele informații furnizate de autoritățile turce arată că cinci persoane au fost salvate, în timp ce alte șapte au fost date dispărute după colapsul produs într-un bloc din districtul Maltepe. Echipele de intervenție au reușit să stabilească legătura cu patru dintre cei prinși sub ruine, scrie Istiklal.com.tr.
Primele trei etaje au cedat în câteva clipe
Incidentul s-a produs în jurul orei 05:40, în cartierul Cevizli din districtul Maltepe, pe partea asiatică a Istanbulului. Din motive care nu au fost încă stabilite, primele trei niveluri ale clădirii au cedat, în timp ce etajele superioare au rămas în picioare, însă înclinate periculos.
La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, poliție, ambulanțe și unități speciale de intervenție. Locatarii rămași la etajele superioare au fost evacuați de urgență înainte ca structura să se poată prăbuși complet, scrie star.com.tr.
Autoritățile: „Am luat legătura cu patru persoane aflate sub dărâmături”
Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat că imobilul avea 12 apartamente și fusese construit în 1987. În evidențele oficiale figurau 33 de locatari, indica publicațiile din Turcia.
Potrivit acestuia, patru apartamente aflate în zona afectată de colaps au fost distruse.
„Cinci persoane au fost salvate. În cazul a șapte persoane despre care se crede că se află sub dărâmături, am reușit să luăm legătura cu patru dintre ele. Operațiunile de căutare și salvare continuă”, a precizat oficialul turc, citat de Istiklal.com.tr. .
Presa turcă relatează că printre persoanele scoase în viață s-au aflat și doi copii, transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Sute de salvatori și câini de căutare, mobilizați la fața locului
Operațiunea de salvare este una de amploare. Potrivit postului turc NTV, peste 170 de pompieri, zeci de vehicule de intervenție și mai mulți câini specializați în căutare-salvare participă la misiune. Zona a fost izolată din cauza riscului ca restul clădirii să se prăbușească.
Imagini difuzate de televiziunile locale arată munți de moloz, macarale și echipe care sapă printre dărâmături în căutarea supraviețuitorilor.
Apar primele întrebări despre siguranța clădirii
Cauza exactă a prăbușirii nu este cunoscută. Parchetul Anadolu a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.
Între timp, primarul districtului Maltepe a declarat că, potrivit documentelor aflate în arhiva municipalității, ultimele două etaje ale clădirii ar fi fost construite fără autorizațiile necesare după emiterea avizului inițial de ocupare. Această informație urmează să fie verificată de anchetatori.
Prăbușirea a reaprins dezbaterea privind siguranța fondului construit din Istanbul, unul dintre cele mai populate și mai expuse seismelor orașe ale Turciei