„Am fost testată negativ de două ori înainte să zbor spre Madrid. Din păcate, la sosire am primit un rezultat pozitiv. În aceste condiții, nu pot juca la turneul de aici. Mă simt bine, mă odihnesc și respect toate recomandările și protocoalele medicilor. Abia aștept să revin pe teren”, a transmis Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu a câștigat un turneu de mare slem în 2019, atunci când a învins-o la New York, în finala de la US Open pe Serena Williams.

