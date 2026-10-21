Zbor anulat sau întârziat? UE pregătește reguli mai simple pentru despăgubiri

Publicat 21 oct. 2026, 09:33 Actualizat 21 oct. 2026, 09:35

Uniunea Europeană vrea să simplifice procedurile de despăgubire pentru pasagerii aerieni, inclusiv în cazul biletelor cumpărate prin platforme online, pentru a facilita accesul la rambursări și compensații.

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