Explozie pe piața construcțiilor din România. Creștere uriașă, una dintre cele mai mari din UE

România a înregistrat în august 2026 cea mai mare creștere anuală a lucrărilor de construcții din Uniunea Europeană, de 39% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. Avansul este mult peste media UE, de 2,6%, și peste cel raportat de Ungaria (22%) și Finlanda (12,7%). Față de iulie, lucrările de construcții din România au crescut cu 7,2%.
În aceeași perioadă, producția în construcții a urcat cu 2% la nivelul UE și cu 1,8% în zona euro. În iulie, indicatorul crescuse cu 0,2% în zona euro, în timp ce Uniunea Europeană înregistrase o scădere de 0,1%, conform Eurostat.
Ce spun datele INS despre construcțiile din România?
Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o creștere și mai mare pentru România în comparația anuală, în funcție de metodologia utilizată. Ca serie brută, volumul lucrărilor de construcții a avansat cu 40,5% în august 2026 față de aceeași lună din 2025. Cele mai importante creșteri au fost consemnate la construcțiile noi, cu 45,2%, la lucrările de întreținere și reparații curente, cu 39,5%, și la reparațiile capitale, cu 22,7%.
Pe categorii de obiective, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 54,9%, cele la construcțiile inginerești cu 39,5%, iar cele la clădirile nerezidențiale cu 33,3%, potrivit seriei brute publicate de INS. Pentru seria ajustată sezonier, INS a raportat un avans anual de 35,5%.
Separat, datele INS arată că, în primele opt luni din 2026, volumul lucrărilor de construcții din România a crescut cu 15,4% față de perioada similară a anului trecut.