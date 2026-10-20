Explozie pe piața construcțiilor din România. Creștere uriașă, una dintre cele mai mari din UE

Publicat 20 oct. 2026, 14:38 Actualizat 20 oct. 2026, 14:44

România a înregistrat în august 2026 cea mai mare creștere anuală a lucrărilor de construcții din Uniunea Europeană, de 39% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. Avansul este mult peste media UE, de 2,6%, și peste cel raportat de Ungaria (22%) și Finlanda (12,7%). Față de iulie, lucrările de construcții din România au crescut cu 7,2%.

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