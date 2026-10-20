Ai venituri mici, dar poți rămâne fără ajutorul de încălzire! Ce mașini, proprietăți și economii te pot lăsa fără bani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 12:00

Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzirea locuinței și în sezonul rece 2026-2027, însă un salariu sau o pensie sub plafonul stabilit de lege nu garantează acordarea banilor. Autoritățile verifică și bunurile pe care le dețin solicitanții, de la locuințe și terenuri până la autoturisme și economii bancare. În anumite situații, chiar și o singură proprietate sau o sumă de bani păstrată într-un cont poate duce la respingerea cererii, deși veniturile lunare se încadrează în limitele legale.

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