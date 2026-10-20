Ai venituri mici, dar poți rămâne fără ajutorul de încălzire! Ce mașini, proprietăți și economii te pot lăsa fără bani
Ajutor încălzire 2026/ Sursa foto: Colaj Realitatea.net + Pexels.com
Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzirea locuinței și în sezonul rece 2026-2027, însă un salariu sau o pensie sub plafonul stabilit de lege nu garantează acordarea banilor. Autoritățile verifică și bunurile pe care le dețin solicitanții, de la locuințe și terenuri până la autoturisme și economii bancare. În anumite situații, chiar și o singură proprietate sau o sumă de bani păstrată într-un cont poate duce la respingerea cererii, deși veniturile lunare se încadrează în limitele legale.
Regulile sunt aceleași atât pentru persoanele care locuiesc singure, cât și pentru familiile care solicită sprijin pentru plata încălzirii. Bunurile care pot împiedica acordarea ajutorului sunt prevăzute în normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022, cu modificările ulterioare. Pe lângă condițiile de venit pentru ajutorul de încălzire, solicitanții trebuie să îndeplinească și criteriile referitoare la bunurile aflate în proprietate.
Ce venituri trebuie să ai pentru a primi ajutorul de încălzire în 2026-2027
Pentru sezonul rece 2026-2027, venitul net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei. În cazul unei persoane singure, plafonul este de 2.053 de lei pe lună. De exemplu, o familie formată din doi adulți și doi copii, cu venituri nete lunare luate în calcul de cel mult 5.544 de lei, îndeplinește condiția referitoare la venit. Pentru a primi efectiv sprijinul, familia trebuie însă să respecte și celelalte cerințe prevăzute de legislație.
Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027 și acoperă o parte din cheltuielile cu sistemul principal de încălzire al locuinței. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri. Pentru aceeași locuință, ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, iar dreptul la plată depinde atât de veniturile declarate, cât și de situația bunurilor deținute.
O a doua locuință sau anumite terenuri te pot lăsa fără ajutorul de încălzire
Persoanele care dețin o altă locuință, pe lângă cea în care stau, se pot afla în situația de a nu primi ajutorul de încălzire. Lista bunurilor care duc la excludere cuprinde clădirile și alte spații locative aflate în afara locuinței de domiciliu. Astfel, un pensionar care are un apartament în care locuiește, dar deține și o altă locuință pe care o poate folosi sau valorifica, riscă să nu beneficieze de sprijin, chiar dacă pensia sa este sub plafonul legal.
Există însă și situații în care deținerea unei părți dintr-un imobil nu duce automat la respingerea cererii. Normele prevăd o excepție pentru persoanele care au doar o cotă-parte dintr-o altă proprietate și nu pot valorifica bunul respectiv, indiferent de mărimea cotei. De exemplu, cineva care a moștenit o parte dintr-o casă nu este exclus automat de la acordarea ajutorului. Situația trebuie declarată și analizată de autorități, în funcție de documentele prezentate.
Și terenurile pot conta atunci când se stabilește dreptul la ajutor. Sunt vizate terenurile intravilane cu suprafețe mai mari de 1.200 de metri pătrați în mediul urban și 2.500 de metri pătrați în mediul rural. Regula nu se aplică terenurilor de împrejmuire a locuinței și curții aferente acesteia. De exemplu, o persoană care locuiește la oraș și deține separat un teren intravilan de 1.500 de metri pătrați se poate afla într-o situație de excludere, chiar dacă are venituri mici.
Totuși, nu orice teren aflat în proprietatea solicitantului împiedică acordarea banilor. Autoritățile trebuie să țină cont de amplasarea proprietății, de suprafața acesteia, de destinația terenului și de excepțiile prevăzute în legislație. Prin urmare, două persoane care au terenuri de dimensiuni diferite sau cu destinații diferite nu se află neapărat în aceeași situație atunci când solicită ajutorul pentru încălzire.
Ce mașini și economii bancare te pot exclude de la ajutorul de încălzire
Vechimea mașinii este un alt criteriu care poate influența acordarea sprijinului. Potrivit regulilor aplicabile, persoanele care dețin un autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice, mai nou de 10 ani, pot pierde dreptul la ajutor. Există o excepție pentru autovehiculele utilizate sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități. Astfel, chiar dacă veniturile lunare sunt sub plafonul legal, deținerea unei mașini care se încadrează în această categorie poate duce la respingerea dosarului.
În cazul autoturismelor mai vechi de 10 ani, regula este diferită. O persoană care deține un singur vehicul din această categorie nu este exclusă automat de la acordarea ajutorului. În schimb, deținerea a mai mult de un vehicul cu o vechime de peste 10 ani poate împiedica primirea sprijinului. De exemplu, un pensionar care are o mașină de 15 ani poate îndeplini în continuare această condiție, în timp ce o familie care deține două autoturisme mai vechi de 10 ani se poate afla într-o situație de excludere.
Pe lista bunurilor care pot duce la respingerea cererii se află și anumite ambarcațiuni. Sunt menționate șalupele, bărcile cu motor, iahturile și alte tipuri de ambarcațiuni. Legislația prevede însă o excepție pentru cele necesare transportului persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării. Aceste bunuri trebuie declarate atunci când solicitantul sau membrii familiei le dețin, iar autoritățile verifică dacă se încadrează în condițiile de excludere.
Nici economiile bancare nu sunt ignorate atunci când o persoană solicită ajutor pentru încălzire. Deținerea unor conturi sau depozite bancare care depășesc limita prevăzută de lege poate duce la pierderea dreptului la sprijin. Plafonul este calculat în funcție de câștigul salarial mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar regula se referă la suma totală deținută în conturile sau depozitele bancare ale unui membru al familiei.
Pentru anul 2026, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 9.192 de lei. Potrivit regulilor aplicabile, limita economiilor este de trei ori această valoare, ceea ce înseamnă 27.576 de lei. Dacă unul dintre membrii familiei deține conturi sau depozite bancare a căror valoare totală depășește acest prag, cererea poate fi respinsă, chiar dacă veniturile lunare sunt suficient de mici pentru acordarea ajutorului.
De exemplu, o persoană care are o pensie de 1.800 de lei pe lună, dar deține economii bancare de 30.000 de lei, poate pierde dreptul la ajutorul pentru încălzire. În schimb, simpla existență a unui cont bancar nu reprezintă un motiv de excludere. Contează suma deținută și depășirea plafonului legal. Pentru 2026, acest prag este de 27.576 de lei, calculat pe baza câștigului salarial mediu brut stabilit pentru anul în curs.
Ce se întâmplă cu proprietățile moștenite sau închiriate și ce acte trebuie depuse
Există reguli speciale și pentru bunurile închiriate, arendate sau concesionate. Potrivit normelor metodologice, în aceste situații, bunul este luat în calcul pentru persoana sau familia care îl folosește în baza contractului, în timp ce pentru proprietarul de drept se ia în considerare valoarea obținută din cedarea folosinței. De asemenea, persoanele care dețin doar o parte dintr-un alt imobil pot beneficia de excepția prevăzută de lege atunci când nu au posibilitatea să valorifice proprietatea respectivă.
Aceste situații trebuie declarate și justificate prin documente. Faptul că o locuință a fost moștenită, că este deținută împreună cu alte persoane sau că a fost dată în închiriere nu garantează, de unul singur, acordarea ajutorului. Autoritățile analizează fiecare situație în raport cu regulile aplicabile, inclusiv posibilitatea de valorificare a bunului și veniturile obținute din folosirea acestuia.
Pentru a solicita ajutorul, persoanele interesate trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. În aceste documente sunt trecute date despre membrii familiei, veniturile realizate, locuința pentru care se cere sprijinul, sistemul de încălzire folosit și bunurile deținute. În funcție de cerințele autorității locale, dosarul poate include acte de identitate, adeverințe de venit, cupoane de pensie, documente privind proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței și facturi de utilități.
Pot fi solicitate și certificate fiscale din care să reiasă bunurile deținute de persoana care cere ajutorul sau de membrii familiei. Autoritățile au dreptul să verifice informațiile declarate, să solicite documente suplimentare și, în condițiile prevăzute de lege, să efectueze o anchetă socială. Dacă se constată că veniturile sau bunurile nu au fost declarate corect, dreptul la ajutor poate înceta, iar sumele primite fără îndeplinirea condițiilor legale pot fi recuperate.
Până când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire în 2026-2027
Persoanele care vor să beneficieze de ajutor încă din noiembrie 2026 trebuie să depună cererea până la 20 noiembrie, inclusiv. Dosarele pot fi depuse și ulterior, pe parcursul sezonului rece, însă luna de la care se acordă sprijinul depinde de data înregistrării documentelor. Pentru cererile depuse până la data de 20 a lunii, dreptul se stabilește începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după această dată, ajutorul se acordă începând cu luna următoare.
Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la primărie sau la serviciul de asistență socială competent, potrivit procedurilor stabilite la nivel local. Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot solicita și suplimentul pentru energie. Acest sprijin se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate și de îndeplinirea criteriilor legale.
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