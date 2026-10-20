Audieri Parlament. Florin Manole: Indexarea pensiilor este necesară, dar trebuie să țină cont de ținta de deficit

Ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că indexarea pensiilor este necesară, după doi ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare a pensionarilor. Oficialul a subliniat însă că orice cheltuială bugetară consistentă trebuie corelată cu ținta de deficit și cu plafonul stabilit ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).
Social-democratul a precizat că pensiile reprezintă una dintre principalele teme ale programului de guvernare pentru Ministerul Muncii, iar indexarea acestora este prevăzută printre măsurile prioritare.
Sprijin pentru consumatorii vulnerabili: ce propune ministrul desemnat
O altă prioritate prezentată de Florin Manole este sprijinirea consumatorilor vulnerabili, în contextul măsurilor de compensare a cheltuielilor cu energia și al angajamentelor asumate de România în relația cu Banca Mondială. Potrivit ministrului propus, România trebuie să modifice și să îmbunătățească legislația privind consumatorul vulnerabil până la sfârșitul acestui an, în baza unui angajament legat de un împrumut de peste 500 de milioane de dolari.
Manole a menționat și posibilitatea dezvoltării unor comunități energetice solidare, după modele existente în Spania, Portugalia și Franța. Acestea ar presupune investiții inițiale în zone în care locuiesc mai mulți consumatori vulnerabili, prin instalarea unor sisteme fotovoltaice care să contribuie la reducerea facturilor la energie.
Potrivit lui Florin Manole, o astfel de abordare ar permite utilizarea mai echitabilă a fondurilor publice și ar oferi o soluție pe termen lung, în locul unor cheltuieli constante.
El a subliniat că obiectivul este ca fondurile alocate sprijinirii consumatorilor vulnerabili să fie folosite într-un mod mai eficient și sustenabil, fără a menține pe termen lung un sistem bazat exclusiv pe cheltuieli recurente.
Legea salarizării unitare pentru 2027, în discuție cu partenerii sociali
În ceea ce privește noua lege a salarizării unitare în sectorul bugetar, Florin Manole a afirmat că discuțiile trebuie să înceapă printr-un dialog serios cu partenerii sociali și ministerele de resort.
Ministrul propus la Muncă a amintit că, deși patru partide au convenit la Palatul Cotroceni asupra unor teme și repere privind legea salarizării unitare, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au formulat obiecții față de textul proiectului.
Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, în care ministrul propus pentru Ministerul Muncii a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare în domeniul pensiilor, al protecției consumatorilor vulnerabili și al salarizării în sectorul public.