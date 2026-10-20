Audieri Parlament. Florin Manole: Indexarea pensiilor este necesară, dar trebuie să țină cont de ținta de deficit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 12:28

Ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că indexarea pensiilor este necesară, după doi ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare a pensionarilor. Oficialul a subliniat însă că orice cheltuială bugetară consistentă trebuie corelată cu ținta de deficit și cu plafonul stabilit ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

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