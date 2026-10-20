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Politica· 2 min citire

Audieri Parlament. Florin Manole: Indexarea pensiilor este necesară, dar trebuie să țină cont de ținta de deficit

Florin Maole/ Facebook

Florin Maole/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 12:28

Ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că indexarea pensiilor este necesară, după doi ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare a pensionarilor. Oficialul a subliniat însă că orice cheltuială bugetară consistentă trebuie corelată cu ținta de deficit și cu plafonul stabilit ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

Social-democratul a precizat că pensiile reprezintă una dintre principalele teme ale programului de guvernare pentru Ministerul Muncii, iar indexarea acestora este prevăzută printre măsurile prioritare.

Probabil cea mai de interes dintre temele referitoare la Ministerul Muncii în actualul context este tema pensiilor. Necesitatea indexării pensiilor este un fapt evident pentru toată lumea, cred eu, și pentru aceasta programul de guvernare pentru acest capitol începe tocmai cu indexarea pensiilor, cu respectarea legii în domeniu, pentru că după doi ani în care pachetul de solidaritate a compensat, evident, doar parțial pierderea puterii de cumpărare de către pensionari este imperativ să avem o indexare. Aici aș vrea să fac precizarea că orice astfel de cheltuială consistentă la bugetul de stat trebuie să fie în concordanță cu obiectivele pe care România le are de respectat, raportate la ținta de deficit și la procentul din Produsul Intern Brut pe care trebuie să îl avem ca plafon

— a afirmat ministrul propus, în cadrul audierilor parlamentare.

Sprijin pentru consumatorii vulnerabili: ce propune ministrul desemnat

O altă prioritate prezentată de Florin Manole este sprijinirea consumatorilor vulnerabili, în contextul măsurilor de compensare a cheltuielilor cu energia și al angajamentelor asumate de România în relația cu Banca Mondială. Potrivit ministrului propus, România trebuie să modifice și să îmbunătățească legislația privind consumatorul vulnerabil până la sfârșitul acestui an, în baza unui angajament legat de un împrumut de peste 500 de milioane de dolari.

A doua măsură din programul de guvernare se referă la consumatorul vulnerabil și la sprijin pentru consumatorul vulnerabil. Avem de un an și jumătate aproape o măsură nouă de compensare. Avem și alte beneficii sociale legate de energie, însă, în concordanță cu un angajament pe care România l-a luat raportat la Banca Mondială, în urma unui împrumut de peste 500 de milioane de dolari, de la sfârșitul anului trecut până la sfârșitul acestui an trebuie să avem o modificare, o îmbunătățire a legislației în domeniul consumatorului vulnerabil

— a precizat Manole.

Manole a menționat și posibilitatea dezvoltării unor comunități energetice solidare, după modele existente în Spania, Portugalia și Franța. Acestea ar presupune investiții inițiale în zone în care locuiesc mai mulți consumatori vulnerabili, prin instalarea unor sisteme fotovoltaice care să contribuie la reducerea facturilor la energie.

Aș corela această a doua măsură cu măsura numărul 24 din pachetul referitor la muncă. Este vorba de o chestiune nouă în România, dar care se face deja în unele țări europene: Spania, Portugalia, Franța. Este vorba despre ceea ce în Franța se numesc comunități energetice solidare, adică o investiție inițială într-o zonă în care sunt mai mulți consumatori vulnerabili identificați ca atare și, evident, unde există și teren disponibil pentru, de exemplu, o investiție în fotovoltaice care să compenseze parțial facturile consumatorilor vulnerabili

— a mai spus ministrul propus.

Potrivit lui Florin Manole, o astfel de abordare ar permite utilizarea mai echitabilă a fondurilor publice și ar oferi o soluție pe termen lung, în locul unor cheltuieli constante.

Cifrele, cheltuielile de la bugetul de stat pentru consumatorul vulnerabil sunt foarte mari și e nevoie de o soluție mai sustenabilă bugetar

— a declarat acesta.

El a subliniat că obiectivul este ca fondurile alocate sprijinirii consumatorilor vulnerabili să fie folosite într-un mod mai eficient și sustenabil, fără a menține pe termen lung un sistem bazat exclusiv pe cheltuieli recurente.

Legea salarizării unitare pentru 2027, în discuție cu partenerii sociali

În ceea ce privește noua lege a salarizării unitare în sectorul bugetar, Florin Manole a afirmat că discuțiile trebuie să înceapă printr-un dialog serios cu partenerii sociali și ministerele de resort.

Avem tema salarizării unitare pentru 2027. Acest proiect trebuie să înceapă printr-o foarte serioasă și justă comunicare cu partenerii sociali și cu ministerele de resort.

— a arătat Manole.

Ministrul propus la Muncă a amintit că, deși patru partide au convenit la Palatul Cotroceni asupra unor teme și repere privind legea salarizării unitare, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au formulat obiecții față de textul proiectului.

Țin să amintesc faptul că, deși am agreat împreună, patru partide, la Cotroceni niște teme, niște repere referitoare la Legea salarizării unitare, până în ultimul moment, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației au fost cu argumente critice la textul pe care l-au avut în față. Acest lucru trebuie să se îmbunătățească și, sigur, plecând de la experiența anterioară a Ministerului Muncii și toate drafturile de proiecte pe care le avem, cred că putem să avem o lege a salarizării unitare echitabile

— a declarat Florin Manole.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, în care ministrul propus pentru Ministerul Muncii a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare în domeniul pensiilor, al protecției consumatorilor vulnerabili și al salarizării în sectorul public.

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