Concedieri la vârful Netflix! Doi directori importanți, dați afară după ce abonații au început să petreacă mai puțin timp pe platformă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 09:26

Netflix a concediat doi dintre cei mai importanți directori responsabili de conținut, într-o perioadă în care platforma de streaming se confruntă cu scăderea timpului petrecut de abonați în fața ecranelor. Bela Bajaria, șefa departamentului de conținut, și Dan Lin, responsabil de producțiile cinematografice, au fost îndepărtați din funcții. Deciziile vin după un val de disponibilizări care a afectat aproximativ 1.000 de angajați, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa unor noi seriale de succes.

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