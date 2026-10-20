Concedieri la vârful Netflix! Doi directori importanți, dați afară după ce abonații au început să petreacă mai puțin timp pe platformă

Netflix a concediat doi dintre cei mai importanți directori responsabili de conținut, într-o perioadă în care platforma de streaming se confruntă cu scăderea timpului petrecut de abonați în fața ecranelor. Bela Bajaria, șefa departamentului de conținut, și Dan Lin, responsabil de producțiile cinematografice, au fost îndepărtați din funcții. Deciziile vin după un val de disponibilizări care a afectat aproximativ 1.000 de angajați, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa unor noi seriale de succes.
După concedierea a aproximativ 1.000 de angajați, Netflix a decis să renunțe și la doi dintre directorii care coordonau producția de filme și seriale. Potrivit surselor citate de Wall Street Journal, conducerea companiei, în frunte cu Ted Sarandos, este nemulțumită de mai mult timp de scăderea numărului de ore petrecute de abonații din Statele Unite pe platformă. Situația este pusă pe seama lipsei unor noi producții care să atragă publicul și să repete succesul unor seriale precum „Stranger Things”.
În locul Belei Bajaria va veni Peter Rice, un executiv cu o experiență îndelungată în industria filmului, televiziunii și sportului, care a lucrat anterior pentru Disney și Fox. Schimbarea are loc în condițiile în care Netflix nu a mai reușit, în ultima perioadă, să lanseze seriale cu un succes comparabil cu cel al producțiilor sale consacrate. Deși compania a experimentat și cu alte forme de divertisment, printre care jocurile și podcasturile, Ted Sarandos a cerut consolidarea ofertei de filme și seriale, care rămân baza platformei.
Netflix nu a mai atras abonați noi în Statele Unite în ultimele luni
Potrivit calculelor realizate de Antenna, Netflix nu a mai înregistrat o creștere a numărului de abonați în Statele Unite în ultimele luni. Compania nu mai publică aceste cifre de la începutul anului trecut, astfel că datele privind evoluția abonamentelor provin din estimările realizate de Antenna. Cu toate acestea, aceeași companie de analiză arată că Netflix continuă să aibă cea mai mică rată de dezabonare din industrie, de numai 2,1%, conform News.ro.
Acțiunile Netflix au scăzut cu 40% într-un singur an
În ultimul an, acțiunile Netflix au pierdut 40% din valoare, pe fondul scăderii încrederii investitorilor în companie. Evoluția negativă este pusă și pe seama eșecului achiziționării Warner Bros. Discovery. În paralel, conducerea Netflix încearcă să răspundă scăderii timpului petrecut de utilizatori pe platformă prin schimbarea directorilor responsabili de filme și seriale. Ted Sarandos a cerut întărirea ofertei de conținut, după ce încercările de extindere către jocuri și podcasturi nu au rezolvat problema lipsei unor noi seriale de succes.