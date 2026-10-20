Bursa de Valori București a crescut imediat după învestirea Guvernului Niculescu. Ce indici au înregistrat cele mai mari avansuri

Bursa de Valori București a înregistrat o evoluție pozitivă marți după-amiază, 20 octombrie, la scurt timp după ce Parlamentul a votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.
Noul Executiv a primit 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, iar majoritatea indicilor principali ai pieței de capital au consemnat creșteri.
Avansul vine după cinci luni și jumătate de criză guvernamentală și interimat politic, perioadă care s-a încheiat odată cu votul din Parlament. Evoluția Bursei sugerează un semnal de stabilitate din partea investitorilor, pe fondul instalării noului Guvern.
BET a urcat cu 0,75%, iar BET-EF a avut cea mai mare creștere dintre indicii principali
Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii listate la Bursa de Valori București, a crescut cu 0,75%, ajungând la 35.371,19 puncte. Același procent de creștere a fost înregistrat și de BET-TR, indice care include în calcul dividendele distribuite de companiile din componența sa. Acesta a atins 85.456,39 puncte.
Tendința ascendentă s-a regăsit și în sectoarele energiei și utilităților. Indicele BET-NG, care urmărește companiile din aceste domenii, a avansat cu 0,67%, până la 2.787,86 puncte. BET-EF a înregistrat un plus de 0,78%, ajungând la 1.979,26 puncte.
Și ceilalți indici principali au încheiat pe creștere. BET-XT a urcat cu 0,63%, până la 3.038,21 puncte, în timp ce BET-BK a avansat cu 0,38%, la 6.636,11 puncte. Indicele ROTX a crescut cu 0,75%, atingând 80.181,80 puncte.
BET-FI a fost pe minus, în timp ce companiile de pe AeRO au crescut
Evoluția pozitivă nu a cuprins însă întreaga piață. Indicele BET-FI, care reflectă performanța societăților de investiții financiare și a Fondului Proprietatea, a scăzut cu 0,83%, până la 113.592,14 puncte.
În schimb, indicele BETAeRO, care urmărește firmele listate pe piața AeRO, destinată companiilor mici și mijlocii, a înregistrat o creștere de 0,42%. Acesta a ajuns la 1.048,28 puncte, în linie cu tendința ascendentă observată pe majoritatea segmentelor Bursei.
Ce promisiuni a făcut Luca Niculescu pentru companii și economie
Evoluția pieței de capital vine în contextul anunțurilor făcute de noul premier privind prioritățile economice și bugetare ale Guvernului. Luca Niculescu a declarat că Executivul va începe imediat lucrul la rectificarea bugetară curentă și la pregătirea proiectului de buget pentru anul 2027.
Printre obiectivele asumate se numără și respectarea strictă a angajamentelor de reducere a deficitului bugetar luate în fața partenerilor externi.
Pentru mediul de afaceri și companiile listate, premierul a promis măsuri menite să asigure predictibilitate fiscală. Printre acestea se află menținerea cotei unice de impozitare, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și lansarea unor scheme de relansare economică orientate direct către producția din România.