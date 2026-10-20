Moody's, mesaj înaintea votului pentru Guvernul Niculescu: Un nou Executiv și bugetul adoptat ar susține credibilitatea fiscală

Formarea unui nou Guvern și adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an ar reprezenta evoluții pozitive pentru profilul de credit al României, potrivit unei evaluări Moody’s prezentate de Ministerul Finanțelor. Agenția menține estimările privind reducerea deficitului bugetar, dar atrage atenția asupra presiunilor generate de dobânzi, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare.
Stabilitatea politică și un buget credibil sunt esențiale în condițiile în care România are un necesar ridicat de finanțare, iar condițiile de pe piețele financiare sunt mai restrictive, arată Ministerul Finanțelor, citând comentariul agenției.
Evaluarea Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating. România rămâne la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă.
Moody’s: Bugetul pentru 2027, important pentru credibilitatea fiscală
Potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor, Moody’s consideră că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul anului. Respectarea acestui calendar ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României și ar susține continuarea consolidării bugetare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că evaluarea agenției reprezintă un argument pentru responsabilitate și continuitate în corectarea dezechilibrelor.
„România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort”, a afirmat ministrul.
Nazare a subliniat că bugetul pentru anul viitor trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține.
„Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate”, a declarat ministrul Finanțelor, care a legat disciplina bugetară de protejarea ratingului de țară și de păstrarea încrederii creditorilor.
Ce deficit bugetar estimează Moody’s pentru România
Moody’s își menține neschimbate estimările privind traiectoria deficitului bugetar și anticipează continuarea ajustării fiscale, potrivit Ministerului Finanțelor.
Proiecțiile agenției indică următoarea evoluție a deficitului:
7,9% din PIB în 2025;
5,8% din PIB în 2026;
5,5% din PIB în 2027.
În paralel, Moody’s estimează un deficit primar de 2,7% din PIB în 2026 și de 2,3% din PIB în 2027.
Dobânzile, salariile și apărarea pun presiune pe buget
Procesul de ajustare fiscală rămâne dificil, avertizează agenția, conform comunicatului. România trebuie să gestioneze presiunile generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare.
Moody’s subliniază, de asemenea, importanța continuării reformelor structurale care să contribuie la stabilizarea datoriei publice și la îmbunătățirea sustenabilității acesteia.
Ministerul Finanțelor transmite că, în construcția bugetului pentru 2027, va urmări controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei.
Instituția precizează că menținerea credibilității în relația cu investitorii și agențiile de rating rămâne un obiectiv major, prin politici predictibile și respectarea angajamentelor de consolidare fiscală.
Ratingul României rămâne Baa3, cu perspectivă negativă
Comentariul Moody’s nu modifică ratingul suveran al României. Agenția menține evaluarea la Baa3, cu perspectivă negativă, potrivit precizărilor Ministerului Finanțelor.
Aprecierile privind formarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 se referă la efectele pozitive pe care aceste evoluții le-ar putea avea asupra profilului de credit al țării, nu la o îmbunătățire a ratingului.