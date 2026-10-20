Moody's, mesaj înaintea votului pentru Guvernul Niculescu: Un nou Executiv și bugetul adoptat ar susține credibilitatea fiscală

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 12:19

Formarea unui nou Guvern și adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an ar reprezenta evoluții pozitive pentru profilul de credit al României, potrivit unei evaluări Moody’s prezentate de Ministerul Finanțelor. Agenția menține estimările privind reducerea deficitului bugetar, dar atrage atenția asupra presiunilor generate de dobânzi, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare.

Distribuie articolul