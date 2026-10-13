Salariul mediu net a scăzut în august. Semnal de alarmă din datele INS: inflația afectează puterea de cumpărare

Câștigul salarial mediu net din România a coborât în august 2026 la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie, potrivit datelor publicate marți, 13 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Deși salariile au continuat să crească în raport cu anul trecut, evoluția lunară indică o pierdere de ritm a veniturilor populației, pe fondul presiunilor economice și al inflației.
Câștigul salarial mediu net din România a coborât în august 2026 la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie, potrivit datelor publicate marți, 13 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INSSE).
Deși salariile au continuat să crească în raport cu anul trecut, evoluția lunară indică o pierdere de ritm a veniturilor populației, pe fondul presiunilor economice și al inflației.
Salariile mai mari decât anul trecut doar pe hârtie, puterea de cumpărare a stagnat
Datele oficiale arată că și salariul mediu brut a scăzut în luna august,față de iulie.
În luna august 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9497 lei, cu 212 lei (-2,2%) mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2026. Câştigul salarial mediu net a fost 5688 lei, în scădere cu 132 lei (-2,3%) față de luna iulie 2026., arată analiza ISSE
Pe comparația anuală, situația este mai favorabilă. INS precizează că salariul mediu net a fost cu 5,6% mai mare decât în august 2025, semn că veniturile continuă să avanseze în termeni nominali.
Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%.
Totuși, raportarea la inflație schimbă perspectiva. Câștigul salarial real, care măsoară puterea de cumpărare a veniturilor, a șters beneficiile aduse de creșterile salariale.
Indicele câştigului salarial real a fost 99,5% în luna august 2026 față de luna august 2025.
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IT-ul rămâne campion la salarii. Diferențe uriașe între sectoare
Cele mai mari venituri continuă să fie înregistrate în sectorul tehnologiei. Angajații din activități de programare și consultanță IT au câștigat în medie 13.010 lei net, în timp ce salariul mediu net din extracția petrolului brut și a gazelor naturale a ajuns la 11.760 lei.
La polul opus, cele mai mici venituri s-au înregistrat în alte activități de servicii, unde salariul mediu net a fost de 2.985 lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.998 lei net.
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (13010 lei) și în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (11760 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2985 lei) și în pescuit şi acvacultură (2998 lei).