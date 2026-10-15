India ar putea deveni a patra economie a lumii în 2027. Japonia riscă să coboare pe locul șase

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 12:31

India ar urma să depășească Japonia și să ocupe locul al patrulea în clasamentul celor mai mari economii ale lumii în 2027, potrivit proiecțiilor Fondului Monetar Internațional (FMI), citate de AFP. Statele Unite, China și Germania ar rămâne pe primele trei poziții.

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