Aurul se ieftinește brusc în România! Prețul unui gram a scăzut cu peste 7 lei într-o singură zi. Anunțul făcut de BNR

Prețul aurului a înregistrat o scădere importantă în România! Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri, 14 octombrie, o cotație de 635,4807 lei pentru un gram de aur, cu 7,3560 lei mai puțin decât în ziua precedentă. Ieftinirea vine după ce marți metalul prețios se scumpise și ajunsese la 642,8367 lei pe gram. În ultimele zile, cotația aurului a avut o evoluție oscilantă, cu creșteri și scăderi succesive.
Potrivit datelor publicate de BNR, un gram de aur valorează miercuri 635,4807 lei, față de 642,8367 lei, cât era cotat marți, 13 octombrie. Diferența este de 7,3560 lei, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 1,14% într-o singură zi. Este o schimbare importantă față de ședința precedentă, când aurul înregistrase o creștere de aproape 3 lei pe gram.
Noua cotație este mai mică și decât cea înregistrată la sfârșitul săptămânii trecute. Vineri, 9 octombrie, BNR stabilise un preț de 640,8929 lei pentru un gram de aur, astfel că valoarea anunțată miercuri este cu 5,4122 lei mai redusă. Schimbările arată că prețul metalului prețios poate varia semnificativ chiar și într-un interval de câteva zile.
De altfel, marți, 13 octombrie, BNR anunțase o nouă scumpire a aurului, după o ușoară scădere înregistrată luni. Evoluția s-a inversat miercuri, când gramul de aur a pierdut într-o singură ședință mai mult decât câștigase în ziua precedentă.
Cum a evoluat prețul aurului în ultimele zile
În ultima perioadă, cotația aurului a alternat între creșteri și scăderi. Vineri, 9 octombrie, un gram de aur valora 640,8929 lei, însă luni, 12 octombrie, prețul a coborât la 639,8793 lei. Scăderea a fost urmată de o revenire marți, când BNR a anunțat o valoare de 642,8367 lei pe gram.
Miercuri, 14 octombrie, aurul s-a ieftinit din nou, ajungând la 635,4807 lei pe gram. Astfel, în numai patru ședințe de cotare, prețul a trecut prin mai multe schimbări, fără să urmeze o direcție constantă. Pentru cei care urmăresc valoarea aurului, aceste diferențe arată cât de repede se poate modifica prețul de referință.
Evoluția prețului gramului de aur, potrivit BNR:
Care au fost cele mai mari și cele mai mici prețuri ale aurului în 2026
Pe parcursul anului 2026, prețul aurului a înregistrat diferențe importante. Cea mai mare cotație a fost de 755,1450 lei pe gram, înregistrată pe 29 ianuarie. Un alt nivel ridicat a fost atins pe 2 martie, când BNR a stabilit un preț de 752,0815 lei pentru un gram de aur.
La polul opus, cea mai mică valoare din acest an a fost înregistrată pe 17 iulie, când gramul de aur a coborât la 588,7371 lei. Diferența dintre maximul și minimul anului depășește 166 de lei pe gram, ceea ce arată cât de mult a oscilat valoarea metalului prețios în această perioadă.
Cum este stabilit prețul aurului de BNR
Cotația publicată de Banca Națională a României reprezintă valoarea de referință pentru un gram de aur fin, exprimată în lei. Aceasta este actualizată în zilele în care BNR publică noile cursuri și poate fi influențată de prețul aurului pe piețele internaționale, dar și de evoluția cursului valutar.
Pentru persoanele care urmăresc aurul ca formă de economisire sau investiție, cotația BNR reprezintă un reper important. Totuși, aceasta nu este identică cu prețul pe care un cumpărător îl plătește într-un magazin de bijuterii sau la un comerciant de lingouri și monede.
Prețul efectiv de cumpărare sau vânzare poate fi diferit, în funcție de comerciant, de puritatea aurului, de forma în care este comercializat și de costurile incluse în tranzacție. Prin urmare, cei care vor să cumpere sau să vândă aur trebuie să verifice ofertele disponibile, nu doar cotația oficială anunțată de BNR.