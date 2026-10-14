Aurul se ieftinește brusc în România! Prețul unui gram a scăzut cu peste 7 lei într-o singură zi. Anunțul făcut de BNR

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 15:18

Prețul aurului a înregistrat o scădere importantă în România! Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri, 14 octombrie, o cotație de 635,4807 lei pentru un gram de aur, cu 7,3560 lei mai puțin decât în ziua precedentă. Ieftinirea vine după ce marți metalul prețios se scumpise și ajunsese la 642,8367 lei pe gram. În ultimele zile, cotația aurului a avut o evoluție oscilantă, cu creșteri și scăderi succesive.

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