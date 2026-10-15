PNUD avertizează: 130 de milioane de oameni riscă să ajungă în sărăcie pe fondul scumpirii energiei și alimentelor

Aproximativ 130 de milioane de oameni ar putea ajunge în sărăcie în acest an dacă majorările prețurilor la energie și alimente se vor reflecta integral în costurile suportate de populație, potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scumpirea combustibililor, riscurile pentru agricultură asociate fenomenului El Niño și accesul tot mai dificil la finanțare sporesc presiunea asupra economiilor în curs de dezvoltare.
Avertismentul a fost transmis de administratorul PNUD, Alexander De Croo, într-un interviu pentru AFP. Oficialul a explicat că aceste state se confruntă cu crize succesive, fără să fi avut suficient timp pentru a-și reface resursele după pandemia de COVID-19.
Asia de Sud și de Est, alături de Africa Subsahariană, se numără printre regiunile deosebit de vulnerabile, potrivit evaluării PNUD.
Prețurile la energie pun presiune pe bugetele statelor
Creșterea prețurilor la hidrocarburi, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a determinat numeroase guverne să acorde subvenții pentru a limita impactul asupra populației. Aceste măsuri au oferit protecție consumatorilor, dar au presupus cheltuieli importante pentru țări care dispuneau deja de resurse bugetare reduse.
Potrivit lui De Croo, costurile au obligat unele state să își revizuiască politicile și să diminueze sprijinul, în pofida riscului de nemulțumiri sociale.
„Țările nu au avut timp să își revină după pandemia de Covid. Trecem de la o criză la alta; lanțul de șocuri complică situația: este ca și cum ai fi nevoit să-ți repari acoperișul când casa ta arde”, a declarat administratorul PNUD.
Problema nu se limitează la finanțarea subvențiilor. Banii folosiți pentru a compensa scumpirea combustibililor reduc resursele disponibile pentru sănătate, educație și proiecte de energie regenerabilă. Guvernele ajung astfel să aleagă între sprijinul imediat pentru populație și investițiile necesare dezvoltării pe termen lung.
Direcționarea ajutoarelor către persoanele care au cea mai mare nevoie de ele, recomandată de Fondul Monetar Internațional, rămâne dificilă în țările care nu dispun de sisteme fiscale și mecanisme administrative adecvate.
El Niño amenință recoltele și poate accentua inflația alimentară
Pe lângă presiunile de pe piața energiei, țările vulnerabile se confruntă și cu riscurile asociate fenomenului meteorologic El Niño. Acesta amenință producția agricolă din Asia, Africa și America Latină, potrivit șefului PNUD.
„Între noiembrie și februarie, sunt foarte probabile perioade prelungite de secetă, care vor avea repercusiuni suplimentare asupra aprovizionării cu alimente și a inflației”, a avertizat Alexander De Croo.
Estimarea privind cele 130 de milioane de persoane expuse riscului de sărăcie este condiționată de transmiterea integrală a scumpirilor energiei și alimentelor către populație. Nu este, așadar, un bilanț al persoanelor care au ajuns deja în această situație, ci un scenariu de risc prezentat de PNUD.
Dobânzile la datorii consumă o parte tot mai mare din veniturile publice
Accesul la capital reprezintă o altă dificultate pentru economiile în curs de dezvoltare. Majorarea dobânzilor în economiile avansate crește costurile finanțării și îngreunează obținerea banilor necesari pentru investiții, a explicat De Croo.
Potrivit PNUD, plățile pentru dobânzile la datorii au ajuns, în medie, la aproximativ 9,5% din veniturile publice ale țărilor în curs de dezvoltare. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani și depășește de peste trei ori ponderea înregistrată în țările cu venituri mari.
Aceste cheltuieli restrâng suplimentar capacitatea guvernelor de a răspunde crizelor și de a finanța servicii publice sau proiecte de dezvoltare.
PNUD cere investiții care să reducă vulnerabilitatea economică
În contextul reuniunilor FMI și Băncii Mondiale, Alexander De Croo a pledat pentru implicarea economiilor avansate și a instituțiilor multilaterale în susținerea creșterii economice, a locurilor de muncă și a capacității statelor vulnerabile de a face față șocurilor.
Fostul premier belgian a subliniat însă că ajutorul internațional nu poate reprezenta o soluție permanentă. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de proiecte viabile economic, de o administrație eficientă și de condiții care să atragă finanțare pentru propria dezvoltare.
În acest context, investițiile în energie regenerabilă sunt prezentate de șeful PNUD drept o modalitate de a limita costurile economice ale efectelor climatice.