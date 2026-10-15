PNUD avertizează: 130 de milioane de oameni riscă să ajungă în sărăcie pe fondul scumpirii energiei și alimentelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 10:11

Aproximativ 130 de milioane de oameni ar putea ajunge în sărăcie în acest an dacă majorările prețurilor la energie și alimente se vor reflecta integral în costurile suportate de populație, potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scumpirea combustibililor, riscurile pentru agricultură asociate fenomenului El Niño și accesul tot mai dificil la finanțare sporesc presiunea asupra economiilor în curs de dezvoltare.

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