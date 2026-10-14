Liberalizarea pieței gazelor ar putea dubla facturile românilor. Avertismentul marilor furnizori

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 oct. 2026, 10:38

Scenariu de coșmar pentru facturile românilor, dacă liberalizarea pieței gazelor naturale va fi pusă în practică potrivit calendarului convenit, de la 1 aprilie 2027. Șefii celor mai mari companii furnizoare din România avertizează că, în actualul context al pieței mondiale, puternic afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, liberalizarea ar putea duce la dublarea facturilor.

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