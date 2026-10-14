SNPC cere salarii peste minimul pe economie și eliminarea inechităților salariale la Poșta Română

Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) solicită salarii de bază peste nivelul minim pe economie pentru toți angajații Poștei Române, corectarea diferențelor salariale dintre salariații nou-veniți și cei cu vechime, precum și majorarea tichetelor de masă. Solicitările au fost prezentate la prima întâlnire cu conducerea companiei pentru demararea negocierilor unui nou Contract Colectiv de Muncă.
Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC), organizație sindicală reprezentativă în cadrul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., a participat la prima întâlnire cu reprezentanții conducerii companiei, în cadrul procesului de negociere a unui nou Contract Colectiv de Muncă.
Potrivit SNPC, sindicatul a prezentat un document care reunește propunerile primite din filialele sale din întreaga țară, principalele obiective fiind creșterea veniturilor, recunoașterea vechimii în muncă și obținerea unor beneficii concrete pentru salariați.
Ce solicită sindicatul pentru angajații Poștei Române
Printre prioritățile prezentate în cadrul discuțiilor se numără stabilirea unor salarii de bază peste nivelul salariului minim pe economie pentru toți angajații companiei. SNPC solicită, de asemenea, corectarea inechităților salariale dintre angajații nou-veniți și cei cu experiență, astfel încât vechimea și contribuția profesională să se reflecte în nivelul remunerației.
Principalele solicitări ale SNPC sunt:
* Stabilirea unor salarii de bază peste nivelul salariului minim pe economie pentru toți angajații Poștei Române;
* Corectarea inechităților salariale dintre angajații nou-veniți și cei cu vechime, astfel încât experiența și contribuția profesională să fie recunoscute în salarizare;
* Decontarea unei sume lunare pentru spațiile puse la dispoziția Companiei de către salariați pentru funcționarea agențiilor poștale;
* Majorarea valorii tichetelor de masă;
* Negocierea altor drepturi și beneficii care să îmbunătățească efectiv condițiile de muncă și nivelul de trai al salariaților.
Președintele SNPC, Mircea Tudosie, a subliniat că solicitările prezentate în negocieri reflectă așteptările angajaților din întreaga țară.
„Am adus la masa discuțiilor solicitările colegilor noștri din întreaga țară. Cerem ca niciun salariat al Poștei Române să nu mai fie plătit la nivelul salariului minim pe economie și ca vechimea și experiența să fie recunoscute corect. Oamenii care asigură zilnic serviciile poștale au nevoie de venituri decente, echitate și respect pentru munca lor. Acestea sunt prioritățile pe care le vom susține în negocieri”, a declarat Mircea Tudosie.
Conducerea companiei analizează impactul financiar
Potrivit informațiilor transmise de sindicat, prima întâlnire a avut un caracter informal și a fost dedicată discutării principiilor negocierii și stabilirii priorităților. Reprezentanții conducerii Poștei Române au luat act de propunerile prezentate, urmând să analizeze impactul financiar al acestora și posibilitățile de susținere în bugetul companiei.
SNPC precizează că o nouă rundă de negocieri ar urma să fie programată în cel mult trei săptămâni.
La prima întâlnire nu au fost încheiate acorduri privind solicitările financiare. Sindicatul anunță că va urmări obținerea unor răspunsuri concrete și înregistrarea unor progrese în următoarea etapă a negocierilor.