SNPC cere salarii peste minimul pe economie și eliminarea inechităților salariale la Poșta Română

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 14:27

Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) solicită salarii de bază peste nivelul minim pe economie pentru toți angajații Poștei Române, corectarea diferențelor salariale dintre salariații nou-veniți și cei cu vechime, precum și majorarea tichetelor de masă. Solicitările au fost prezentate la prima întâlnire cu conducerea companiei pentru demararea negocierilor unui nou Contract Colectiv de Muncă.

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