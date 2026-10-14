Bucureștiul, pe primul loc în Europa la prețul electricității raportat la puterea de cumpărare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 11:13

Electricitatea apasă mai mult asupra puterii de cumpărare în București decât în oricare altă capitală europeană inclusă în analiza Euronews, realizată pe baza datelor Household Energy Price Index (HEPI). Capitala României depășește Berlinul, Londra și Parisul în acest clasament, deși nu are cel mai mare tarif exprimat în euro. Între timp, scumpirea gazelor și nivelul redus al rezervelor sporesc presiunea asupra pieței europene de energie înaintea iernii.

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