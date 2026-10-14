Bucureștiul, pe primul loc în Europa la prețul electricității raportat la puterea de cumpărare

Electricitatea apasă mai mult asupra puterii de cumpărare în București decât în oricare altă capitală europeană inclusă în analiza Euronews, realizată pe baza datelor Household Energy Price Index (HEPI). Capitala României depășește Berlinul, Londra și Parisul în acest clasament, deși nu are cel mai mare tarif exprimat în euro. Între timp, scumpirea gazelor și nivelul redus al rezervelor sporesc presiunea asupra pieței europene de energie înaintea iernii.
Datele HEPI arată că, între februarie și septembrie 2026, tarifele pentru consumatorii casnici au crescut, în medie, cu 12% la gaze naturale și cu 4,2% la electricitate în capitalele Uniunii Europene.
De ce Bucureștiul depășește Berlinul și Parisul în clasamentul electricității
După ajustarea prețurilor la puterea de cumpărare, Bucureștiul înregistrează o valoare de 55,1, cea mai ridicată dintre capitalele analizate. La celălalt capăt al clasamentului se află Oslo, cu 11,5.
Diferențele sunt importante și în raport cu marile capitale europene. Roma are o valoare de 38,2, Berlinul ajunge la 35,5, iar Londra la 30,9. În Paris, nivelul este de 25,8, sub media de 29,6 calculată pentru capitalele din UE.
În urma acestei ajustări, Bucureștiul urcă zece poziții față de clasamentul tarifelor exprimate în euro. Rezultatul evidențiază diferența dintre prețul nominal al electricității și cât de greu este acesta de suportat în raport cu puterea de cumpărare a populației, potrivit Euronews.
Unde se plătește cea mai scumpă electricitate în euro
Clasamentul se schimbă atunci când sunt comparate exclusiv tarifele în euro, fără ajustarea la puterea de cumpărare.
Bruxellesul ocupă primul loc, cu un preț de 41,3 eurocenți/kWh, urmat de Berlin, cu 39,6 eurocenți/kWh. Printre capitalele cu cele mai mici tarife se află Budapesta, unde electricitatea costă 10,3 eurocenți/kWh.
Prin urmare, poziția Bucureștiului în clasamentul ajustat nu înseamnă că locuitorii săi plătesc cel mai mare preț în euro pentru fiecare kilowatt-oră, ci că acest cost cântărește mai mult în raport cu puterea lor de cumpărare.
Prețul gazelor naturale, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani
Pe piața europeană, gazele naturale au atins marți, 13 octombrie, un preț de 87,20 euro/MWh la hubul TTF din Olanda, reper pentru tranzacțiile din Europa. Nivelul este cel mai ridicat din ultimii aproape patru ani, față de aproximativ 32 de euro/MWh înaintea izbucnirii războiului din Iran.
Scumpirea are loc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al perturbării transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Ruta este folosită pentru aproximativ o cincime din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate.
În ceea ce privește tarifele pentru populație, Stockholm și Amsterdam înregistrează cele mai mari valori: 34,8 eurocenți/kWh, respectiv 21,2 eurocenți/kWh.
Europa se apropie de iarnă cu depozitele de gaze mai puțin pline
Creșterea prețurilor este însoțită de un nivel al rezervelor mai redus decât în anii precedenți. La 3 octombrie, depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de 72,4%.
Potrivit datelor prezentate, acesta este cel mai scăzut grad de umplere înregistrat pentru această perioadă a anului din 2011. Nivelul stocurilor și evoluția prețurilor angro conturează astfel un început de sezon rece cu presiuni suplimentare asupra pieței europene de energie.