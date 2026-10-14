Lovitură pentru bănci! Românii cu credite ROBOR ar putea primi bani înapoi. Senatul a votat legea recalculării ratelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 16:45

Vești importante pentru românii care au credite calculate în funcție de ROBOR! Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, un proiect de lege care prevede recalcularea dobânzilor și restituirea banilor plătiți în plus de clienții afectați de eventuale practici anticoncurențiale. Băncile ar putea fi obligate să folosească indicele IRCC pentru recalcularea obligațiilor, însă măsura se va aplica numai dacă încălcarea legislației concurenței a fost constatată printr-o decizie definitivă și există un prejudiciu dovedit.

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