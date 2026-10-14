Lovitură pentru bănci! Românii cu credite ROBOR ar putea primi bani înapoi. Senatul a votat legea recalculării ratelor
Robor BNR
Vești importante pentru românii care au credite calculate în funcție de ROBOR! Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, un proiect de lege care prevede recalcularea dobânzilor și restituirea banilor plătiți în plus de clienții afectați de eventuale practici anticoncurențiale. Băncile ar putea fi obligate să folosească indicele IRCC pentru recalcularea obligațiilor, însă măsura se va aplica numai dacă încălcarea legislației concurenței a fost constatată printr-o decizie definitivă și există un prejudiciu dovedit.
Senatul a votat recalcularea creditelor ROBOR. Ce se schimbă pentru români
Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat cu 68 de voturi pentru, unul împotrivă și 26 de abțineri. Inițiativa urmărește să ofere o soluție consumatorilor care au achitat dobânzi mai mari din cauza utilizării unui indice ROBOR denaturat prin practici anticoncurențiale.
Măsura vine după scandalul privind stabilirea indicelui ROBOR și despăgubirea clienților băncilor. Proiectul fusese amânat anterior în comisiile Senatului, pentru analizarea prevederilor și clarificarea mecanismului prin care persoanele prejudiciate și-ar putea recupera banii.
Potrivit documentului adoptat, instituțiile de credit responsabile vor avea obligația să elimine efectele încălcărilor constatate, să recalculeze sumele datorate prin aplicarea IRCC și să restituie integral prejudiciul dovedit. Recalcularea nu se va face însă automat pentru toate creditele raportate la ROBOR.
Ce credite ar putea fi recalculate. Sunt incluse și contractele mai vechi
Proiectul se aplică împrumuturilor aflate în derulare, inclusiv celor acordate înainte de 2 mai 2019, în cazul cărora dobânda variabilă a fost calculată integral sau parțial în funcție de ROBOR. Astfel, și persoanele care au contractat credite în urmă cu mai mulți ani ar putea beneficia de noile prevederi, dacă îndeplinesc condițiile legale.
Mai mult, inițiativa include și contractele de credit care au fost deja încheiate, însă numai cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de Codul civil. Persoanele pentru care dreptul la restituire s-a prescris înainte de intrarea în vigoare a legii nu vor putea redeschide procedura în baza noilor reguli. Pentru stabilirea prejudiciului, proiectul prevede recalcularea dobânzii prin raportare la IRCC începând cu 2 mai 2019, data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2019. Calculul va viza perioada în care creditul a avut o dobândă variabilă stabilită în funcție de ROBOR și în care consumatorul a fost prejudiciat.
Cum își vor putea recupera românii banii plătiți în plus
Potrivit proiectului, persoanele prejudiciate vor putea solicita băncii revizuirea contractului în termen de 45 de zile de la constatarea prejudiciului, în urma unei anchete desfășurate de o autoritate competentă. Solicitarea va trebui să urmărească recalcularea obligațiilor prin folosirea indicelui IRCC.
După primirea cererii, banca va trebui să analizeze situația clientului și să îi transmită în scris o propunere de revizuire a contractului. Documentul trebuie să cuprindă explicații detaliate privind noul calcul al dobânzii și valoarea totală a prejudiciului produs prin practica anticoncurențială. Pentru transmiterea propunerii și soluționarea cererii este prevăzut un termen de cel mult 30 de zile. Textul adoptat menționează și un termen maxim de 45 de zile pentru recalcularea obligațiilor, termene care vor trebui corelate în aplicarea procedurii. Clientul va putea solicita explicații suplimentare dacă nu înțelege modul în care au fost recalculate sumele. De asemenea, acesta va trebui să își exprime acordul în scris asupra modificărilor propuse de bancă, înainte ca procedura de compensare să fie finalizată.
Băncile ar putea fi obligate să returneze banii în 15 zile
Dacă persoana prejudiciată acceptă recalcularea, instituția de credit va fi obligată să efectueze plata sumelor datorate în cel mult 15 zile de la primirea acordului scris. Restituirea ar urma să acopere integral prejudiciul stabilit în urma verificărilor și a recalculării dobânzilor. Potrivit proiectului, recuperarea banilor ar putea fi făcută prin virament într-un cont indicat de consumator sau prin diminuarea soldului principal al creditului, dacă împrumutul este încă în derulare. Alegerea modalității de compensare îi va aparține clientului.
În situația în care banca și debitorul nu ajung la o înțelegere, procedura de compensare va fi suspendată. Consumatorul va avea posibilitatea să se adreseze instanței pentru recalcularea sumelor datorate și recuperarea prejudiciului pe care consideră că l-a suferit. Proiectul mai prevede suspendarea efectelor clauzei referitoare la dobânda variabilă, de la depunerea solicitării și până la soluționarea acesteia, pe cale amiabilă sau judecătorească. Această prevedere nu trebuie confundată cu anularea automată a întregii datorii către bancă.
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru băncile care nu respectă legea
Instituțiile de credit care nu își îndeplinesc obligațiile ar putea primi amenzi importante. Proiectul stabilește sancțiuni între 10.000 și 50.000 de lei pentru nerespectarea unor obligații privind procedura de recalculare și revizuire a contractelor. Amenzile vor fi mai mari dacă băncile nu soluționează cererile în termen sau nu transmit documentele necesare. În aceste situații, sancțiunile propuse sunt cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.
Cele mai mari sancțiuni sunt prevăzute pentru instituțiile care nu returnează la timp sumele acceptate în scris de consumatori. Băncile care nu respectă această obligație vor putea fi amendate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei. Constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor vor reveni Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Odată cu amenda, reprezentanții instituției vor putea dispune îndeplinirea obligațiilor încălcate într-un termen de cel mult 30 de zile.
Legea nu se aplică încă. Camera Deputaților are votul final
Deși proiectul a trecut de Senat, noile reguli nu au intrat încă în vigoare. Inițiativa trebuie să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, care este forul decizional, după care trebuie să parcurgă procedurile necesare pentru a deveni lege. Proiectul apare în contextul investigației Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a ROBOR. În iunie 2026, autoritatea a aplicat sancțiuni de aproximativ 3,73 miliarde de lei unui număr de zece bănci, pe care le-a acuzat de coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui. Instituțiile bancare au contestat decizia în instanță.
Banca Națională a României a exprimat anterior rezerve față de proiectul legislativ, iar documentele Senatului arată că instituția a transmis un aviz negativ. Prin urmare, forma finală a legii ar putea suferi modificări în Camera Deputaților. Pentru românii care au credite raportate la ROBOR, votul din Senat reprezintă un pas către crearea unui mecanism de recuperare a banilor plătiți nejustificat. Totuși, despăgubirile nu sunt garantate tuturor debitorilor, ci vor depinde de adoptarea definitivă a legii, de constatarea încălcării legislației concurenței și de dovedirea prejudiciului.
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