INS: Producția industrială a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026

Producția industrială a României a continuat să înregistreze rezultate negative în 2026. Bilanțul primelor opt luni arată o reducere de 3,4% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Principala problemă rămâne industria prelucrătoare, care a înregistrat cele mai mari scăderi dintre sectoarele analizate.
Scădere puternică a producției industriale în august
Potrivit INS, reducerea de 12,6% față de iulie, calculată ca serie brută, a fost determinată în special de evoluția industriei prelucrătoare. Acest sector a înregistrat o scădere de 15% într-o singură lună. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au redus cu 2%.
Industria extractivă, a avut o evoluție diferită, înregistrând o creștere de 1% față de luna precedentă. Datele arată însă că rezultatul general a fost tras în jos de activitatea industriei prelucrătoare, care are o pondere importantă în producția industrială a țării.
Industria prelucrătoare, principala problemă în 2026
Comparativ cu august 2025, producția industrială a scăzut cu 0,4% ca serie brută și cu 2,7% ca serie ajustată sezonier. Industria prelucrătoare a consemnat un recul de 1,1% în seria brută, respectiv de 3,4% în seria ajustată.
În schimb, industria extractivă a înregistrat o creștere anuală de 8,6% ca serie brută, în timp ce sectorul energetic a scăzut cu 0,9%. Datele indică astfel diferențe importante între ramurile industriei, cu rezultate pozitive în extracție, dar cu dificultăți în producția manufacturieră.
Recul de 3,4% în primele opt luni ale anului
În perioada ianuarie-august 2026, producția industrială a scăzut cu 3,4% față de aceeași perioadă din 2025, ca serie brută. În seria ajustată sezonier, declinul a fost de 3,7%.
Industria prelucrătoare a înregistrat cea mai mare scădere: minus 4,4% ca serie brută și minus 4,8% ca serie ajustată. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2% în seria brută și cu 1,6% în seria ajustată.
Industria extractivă a avut o evoluție aproape stagnantă: plus 0,2% ca serie brută și minus 0,1% după ajustarea sezonieră.