INS: Producția industrială a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026

Publicat 15 oct. 2026, 11:58 Actualizat 15 oct. 2026, 12:13

Producția industrială a României a continuat să înregistreze rezultate negative în 2026. Bilanțul primelor opt luni arată o reducere de 3,4% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Principala problemă rămâne industria prelucrătoare, care a înregistrat cele mai mari scăderi dintre sectoarele analizate.

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