Pentru Raci, această săptămână aduce o liniște pe care o așteptau de mult. După perioade tensionate, încărcate cu griji legate de familie și sănătate, Divinitatea le trimite semne clare că nu sunt singuri. Relațiile cu cei dragi se repară, conflictele se aplanează, iar micile supărări dispar ca prin minune. Racul simte că primește răspunsuri la rugăciuni și își recapătă încrederea în propriul drum.

Fecioară - rezolvări miraculoase pe partea financiară

Fecioarele sunt protejate acum de energii înalte mai ales în zona carierei și a banilor. Situații care păreau fără ieșire își găsesc brusc rezolvarea, apar oportunități neașteptate și persoane de susținere exact la momentul potrivit. Divinitatea le arată că munca lor nu a fost în zadar, iar încrederea că totul se așază la timpul potrivit devine o lecție importantă.

Săgetător - lumină și noroc pe toate planurile

Săgetătorii trăiesc o săptămână plină de protecție divină. Obstacolele dispar, ușile se deschid, iar ceea ce părea complicat se rezolvă cu o ușurință uimitoare. Este o perioadă ideală pentru planuri de viitor, călătorii, dar și pentru relansare profesională. Săgetătorul simte că este ghidat și că norocul îi surâde în fiecare pas pe care îl face.