Perioada 16 – 23 septembrie 2025 aduce o energie aparte în viața anumitor zodii. Astrele arată că trei semne zodiacale vor beneficia de protecție divină, fiind scoase din situații complicate și ajutate să depășească obstacolele care le-au ținut pe loc în ultima vreme. Pentru acești nativi, săptămâna devine un moment de renaștere și de recunoștință, pentru că Divinitatea pare să le vegheze pașii și să le deschidă drumurile către victorie, scrie Click.ro.
Rac - sprijin divin în plan emoțional și familial
Pentru Raci, această săptămână aduce o liniște pe care o așteptau de mult. După perioade tensionate, încărcate cu griji legate de familie și sănătate, Divinitatea le trimite semne clare că nu sunt singuri. Relațiile cu cei dragi se repară, conflictele se aplanează, iar micile supărări dispar ca prin minune. Racul simte că primește răspunsuri la rugăciuni și își recapătă încrederea în propriul drum.
Fecioară - rezolvări miraculoase pe partea financiară
Fecioarele sunt protejate acum de energii înalte mai ales în zona carierei și a banilor. Situații care păreau fără ieșire își găsesc brusc rezolvarea, apar oportunități neașteptate și persoane de susținere exact la momentul potrivit. Divinitatea le arată că munca lor nu a fost în zadar, iar încrederea că totul se așază la timpul potrivit devine o lecție importantă.
Săgetător - lumină și noroc pe toate planurile
Săgetătorii trăiesc o săptămână plină de protecție divină. Obstacolele dispar, ușile se deschid, iar ceea ce părea complicat se rezolvă cu o ușurință uimitoare. Este o perioadă ideală pentru planuri de viitor, călătorii, dar și pentru relansare profesională. Săgetătorul simte că este ghidat și că norocul îi surâde în fiecare pas pe care îl face.