Leu

Nativii Leu intră într-o perioadă de expansiune și recunoaștere. În sfârșit, eforturile depuse în ultimele luni sunt văzute și apreciate. Din octombrie, apar șanse neașteptate în plan profesional: un proiect nou, o ofertă de colaborare sau chiar o promovare. Pe plan personal, Leii descoperă armonia în relații, iar cei singuri au șansa să întâlnească pe cineva special.

Scorpion

Scorpionii au parte de o adevărată transformare. Energia lor magnetică devine și mai puternică, atrăgând oameni și situații favorabile. Din 1 octombrie, succesul financiar capătă contur, iar investițiile sau ideile creative se dovedesc profitabile. În același timp, universul le aduce claritate emoțională: scapă de relațiile toxice și fac loc pentru fericire autentică.

Capricorn

Pentru Capricorni, luna octombrie deschide porți largi spre afirmare și stabilitate. După o perioadă de muncă intensă, vin și recompensele: recunoaștere profesională, dar și siguranță financiară. Astrele le dau curaj să facă schimbări pe termen lung, care le vor aduce echilibru și liniște. În dragoste, mulți Capricorni se simt mai apropiați de partener sau au șansa de a începe o relație matură și promițătoare.