Gemeni

Mercur se află încă în mișcare retrogradă, iar în primele zile în care acest lucru se va schimba vor avea loc situații confuze în ceea ce privește comunicarea și exprimarea clară. Acest tranzit îți afectează parteneriatele și ceea ce se întâmplă în general pe plan personal.

Cel mai important lucru pe care îl poți face în această perioadă este să ai grijă ca situațiile din propriul cămin să fie realizate în pace.

Fecioară

Ești condusă de planeta Mercur, iar această planetă este în centrul atenției. În particular te concentrezi asupra situțiilor de familie și a problemelor de acasă. La un moment dat vor apărea semne de confuzie, însă încearcă să nu îți faci prea multe probleme din această cauză, spune Astrology.com.

Odată ce schimbi direcția, vei vedea că situația mentală se mai domolește. Ai grijă de tine și odihnește-te, pentru că în cele din urmă viața îți va oferi ceea ce meriți cu adevărat.

Săgetător

Ești pregătită să iei decizii concrete și să nu lași nimic la voia întâmplării. Comunicarea este cea mai importantă pentru tine în această perioadă.

Dacă te îndoiai de puterile pe care le ai, acum lucrurile ies la suprafață. Pentru a trece peste situațiile dificile, evită să te expui în fața oamenilor care îți fac rău.