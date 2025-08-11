Rac

Sensibili, intuitivi și profund legați de familie, Racii vor simți în această zi o energie aparte. Fecioara Maria le va aduce pace sufletească și o rezolvare a unei situații care le-a provocat neliniște în ultimele luni. Poate fi vorba despre o împăcare, o veste bună de la cineva drag sau chiar o realizare profesională pe care nu o mai așteptau. Intuiția lor va fi la cote maxime, iar ceea ce au visat în taină se poate materializa.

Fecioară

Pentru nativii din Fecioară, această zi are o încărcătură emoțională puternică. Vor simți că lucrurile se așază în sfârșit în favoarea lor, mai ales în plan personal. Fecioara Maria le va aduce claritate, protecție și șansa de a începe un nou capitol — fie că este vorba despre o relație, un proiect sau o schimbare de direcție în carieră. Este momentul în care Universul le răsplătește răbdarea și efortul.