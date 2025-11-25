Berbec

Relațiile azi au o încărcătură emoțională suplimentară și puteți avea tendința să vedeți doar din perspectiva voastră. Sunteți susținut mental, aveți energie să faceți toate lucrurile pe care vi le-ați stabilit. Nu intrați în confruntări care nu sunt ale voastre, doar pentru că simțiți că aveți argumente pentru a susține una din părțile implicate.

Taur

Nu apucați să vă bucurați de momente prelungite cu persoana dragă, pentru că rude sau vecini pot interveni să vă strice clipele de liniște. Aveți nevoie de mult calm și multă stăpânire de sine. Se pare că nu reușiți să vă valorificați suficient potențialul creativ.

Gemeni

În familie resimțiți răceală, lipsă de înțelegere, mai ales din partea rudelor de sex feminin. Folosiți energia pentru a lucra asupra problemelor relaționale. Nu lăsați să rămână blocaje nediscutate. Activitatea profesională e bine să se desfășoare la distanță de lume. Comunicarea are loc prin mail sau conversații scurte.

Rac

Sunteți sensibil la părerile celorlalți și vă închideți la primul semn considerat de dezaprobare. Există atracție către activități sportive de grup și care să includă socializare, spre exemplu,dans. Cheltuiți fără să vă consultați cu cei apropiați și apar tensiuni pentru că orice minciună are picioare scurte.

Leu

Treceți de la o stare la alta și faceți asta la modul cel mai serios cu putință. Controlați-vă emoțiile! Oricum sunteți hipersensibili, acum existând tendința de a prelua inclusiv energiile amicilor. Oricând să vă așteptați la cheltuieli neprevăzute.

Fecioara

Chemați prietenii acasă și solicitați-le ajutorul la partea de organizare și curățare generală a căminului. Doriți să vedeți rezultate concrete de la regimul urmat. Abordați lucrurile cu mintea deschisă și acceptați limitele personale. Cereți sfatul colegilor, dar fiți conștient că semnătura finală e la voi.

Balanța

Apreciaţi spontaneitatea şi îi luaţi pe sus pe cei din familie la o ieşire neprevăzută. Lucrurile ies mai bine decât speraţi. Rămâneţi constant în rutină. Amânaţi schimbările şi nu exageraţi cu o dietă restrictivă. Apar potenţiali colaboratori dar e bine să aveţi de unde alege. Nu mergeţi pe primul venit-primul servit.

Scorpion

Acționați strategic, vă asociați cu persoane de la care simțiți că aveți ce învăța și profitați de experiența lor. Acordați atenție la atingeri, la produsele care vin în contact cu pielea. E un moment de introspecție, de analiză a cheltuielilor făcute și de făcut bilanțul.

Săgetător

Veți cuceri cu magnetismul vostru natural. Toate acestea vor avea loc la un eveniment la care e prezent inclusiv un coleg pe care-l admirați de mult. Recomand dietă echilibrată, exerciții fizice și controale medicale periodice, mai ales dacă vă știți cu boli cronice. Nu câștigați voi cine știe cât, dar nici nu trebuie să vă lamentați. O să vă descurcați onorabil.

Capricorn

Vă faceți timp să fiți alături de copii și de familie. Acordați-le atenția de care au nevoie. Lipsa de activitate fizică o puteți resimți pe sistemul circulator. Faceți pauze regulate, cu mișcare de la birou! Sunt favorizate speculațiile financiare sau puteți solicita ajutor de la persoane cu dare de mână.

Vărsător

Sunteți convingător iar ceilalți membri ai familiei nu pot decât să accepte logica voastră.

Sănătate - Aplanarea relațiilor mai tensionate și a anumitor neînțelegeri vă ține ocupat și vă oferă satisfacție la finalul zilei.

Bani - Vă folosiți eficient de resursele de care dispuneți, astfel încât, cu un efort mic financiar, obțineți maxim de avantaje.

Pești

Luați-vă prietenul și organizați o sesiune de cumpărături. Ascultați-i sfaturile, căci vă este mai greu să decideți singură. Abordați situația rațional, nu intrați în panică la orice semn. Nu există motiv să vă faceți griji. Sunteți diplomat și bun mediator. Aplanați situațiile care s-au tensionat pe parcurs și au rămas nerezolvate.