Tribunalul Bucureşti va judeca, joi, propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pe numele celor doi medici urmăriţi penal în dosarul morţilor suspecte din secţia ATI a Spitalului Sfântu Pantelimon din Capitală.

Cele două doctoriţe au petrecut noaptea în arest, în condiţiile în care pe numele lor au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Una dintre ele este inculpată pentru tentativă de omor calificat cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei şi omor calificat cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei şi de către o persoană care a săvârşit anterior o tentativă de omor, cea de-a doua fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei.

Medicii anestezişti sunt suspectaţi că au scăzut în mod eliberat doza de noradrenalină unui bărbat de 54 de ani, aflat în stare gravă, internat la ATI la spitalul Sfântu Pantelimon.

”La data de 26.03.2024, ora 16:45, cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie. La data de 04.04.2024, ora 13:17, inculpatele M.M.A. şi P.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (acelaşi pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15:00”, sunt acuzaţiile aduse de procurori celor doi medici.

Reamintim că ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a decis, miercuri, sa ii solicite demisia managerului Spitalului Sfantul Pantelimon din Capitala, anunta institutia, intr-un comunicat de presa. Decizia ministrului de resort vine in conditiile in care unitatea medicala este implicata de mai multe luni intr-un scandal monstru legat de moartea suspecta a unor pacienti internati la ATI. O ancheta in acest sens este in plina desfasurare.