Potrivit informațiilor din spațiul public, în perioada 19-21 ianuarie s-ar fi înregistrat 30 de decese la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală. În data de 19 ar fi murit 19 oameni, iar următoarea zi s-ar fi înregistrat alte morți suspecte. Nici spitalul, dar și nici Ministerul Sănătății nu ar fi verificat situația semnalată în perioada respectivă.



Surse din spital spun că nu s-a demarat nicio anchetă pentru că nu ar exista nicio sesizare despre cele întâmplate în luna ianuarie a acestui an. Reprezentanții asociațiilor de pacienți reclamă însă nereguli: pacienții nu ar fi fost tratați corespunzător, iar mortalitatea a crescut în ultimele luni.

"Noi inca din decembrie 2023 am primit sesizari din partea unor apartinatori, familii carora le-au murit pacientii ca au fost prost tratati, nu au comunicat.

De exemplu, in weekend-ul din ianuarie, la jumatatea lunii, am constatat ca erau la un moment dat 46 de persoane decedate care erau inca in spital. Erau in morga spitalului si mai exista o moga mobila, un TIR rosu parcat undeva in curtea spitalului", a declarat Vasile Barbu, presedintele Asociatiei pentru Protectia Pacientilor.



Amintim că în perioada 4-7 aprilie 17 pacienți internați în secția de terapie intensivă ar fi murit în condiții suspecte. Directoarea de îngrijiri a sesizat conducerea unității după ce o asistentă i-ar fi spus că medicii ar fi cerut reducerea dozei de noradrenalină. Au fost deschise patru anchete. Potrivit Ministerului Sănătății, conducerii spitalului, dar și Colegiului medicilor, în urma verificărilor efectuate nu s-au găsit date care să susțină acuzațiile. Ancheta penală este în desfășurare.