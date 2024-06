Liviu Alexa susține că a fost informat sec și este de părere că nu se dorește transparență pentru ca românii să nu afle detalii despre acest caz.

„Am scris un email in atentia purtatorului de cuvânt de la EPPO, si sa-i cer niste lamuriri mai punctuale. De exemplu daca poate spune cine a facut parte din acea comisie sau camera permanenta. Numele procurorilor. Apoi daca ne poate spune daca aveau, de exemplu, stiinta despre investigatiile din Romania unde domnul Coldea, domnul Dumbrava si domnul Irina au fost pusi in niste ipostaze si dezvaluirile au aratat destul de compromitatoare.

Tot ce am primit inapoi a fost un raspuns in limbaj de lemn, un limbaj comunistoid in care practic am fost trimis la plimbare. Deci pe banii contribualililor europeni, doamna Kovesi isi bate joc de jurnalisti. Nu am facut intrebariinsinuante, nu am spus nimic acolo despre, de exemplu, accidentul cu domnul Coldea. Au fost chestiuni care ar privi interesul public, ar privi interesul opiniei publice despre tot ce se intampla in acest dosar Hideg. Dupa cum vedem si in dosarul de la Rovinari unde acelasi procuror a facut diligentele, ca sa zic asa.

Atunci sunt intrigat, nu se doreste transparenta. Chiar și la Parchetul European?”, a spus Liviu Alexa.

Document exploziv: Florian Coldea, consilierul premierului Albaniei. Edi Rama, implicat într-o rețea de droguri și trafic de persoane. Anca Alexandrescu: Lucrurile merg și către o zonă de MAFIE