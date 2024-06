„Stiti care este directia principala a DGASPC-ului la nivel national? Impacarea familiei. Respectiv daca la DGASPC se prezinta o mama disperata, care reclama faptul ca fiul sau fiica au fost batuti de tatal violent, sau invers, ca exista si posibilitatea inversa, ei vor delega un psiholog al carui job o sa fie in mod evident, neoficial, dupa ce ii asculta pe toti, pe toate partile, sa ii impace, sa spuna “Sa nu ne mai suparam, sa gasim o oportunitate, ca copilul are nevoie de doi parinti.”

In mod real, violenta la nivel de familie a crescut imens in ultimii 20 de ani. Lipsa de impact a autoritatilor, directia total gresita in care din punct de vedere psiho-emotional este afiliat unui faptasi in interiorul casei, modul in care psihopatii au evoluat cu o putere extraordinara facand in asa fel incat un copil sa creada ca el este de vina pentru faptul ca mama lui mananca bataie de la tatal psihopat, sau chiar el insusi mananca bataie de la tatal care gaseste o formula atat de violenta de manifestare. Repet, ca sa nu se supere telespectatorii: In ambele variante si mamele si tatii pot avea aceste probleme comportamentale mari.

La nivel social noi acceptam violenta fiindca noi mergem pe ideea ca un copil trebuie sa fie crescut ca in urma cu 60 de ani, 80 de ani, cand bataia era rupta din rai. Lucru care, din punct de vedere emotional pe noi ne transforma in agresori”, a explicat psihologul Radu Leca la Realitatea Plus.