în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Mureş, Bistriţa-Năsăud, Argeş şi Gorj.



În cazul acestor intervenţii au fost salvate 31 de persoane. Dintre acestea, 6 au fost predate Serviciului de Ambulanţă sau SMURD pentru transport la spital, iar 4 au fost duse la spital cu elicopterul SMURD.



S-au primit şi 38 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus:

”Vreau sa va spun ca in ultimele trei ore am avut cel putin opt interventii la nivel national, foarte multe, foarte grave, unele dintre ele care au necesitat transport de urgenta la spital, cred ca sunt pana acum trei sau patru cazuri pe care le-am predat la elicopter. Cazurile din Fagaras, ca vorbim de trei cazuri in ultimele ore, au fost sdolutionate doua pe cale terestra si unul pe calea aerului, au fost recuperate persoanele respective si noi speram sa se incheie ziua si sa nu mai ave mastfel de probleme pentru ca iata, deja vorbim de cazuri foarte grave, cazuri cu multiple traumatisme, cazuri in care a trebuit sa intervenim cu toate resursele necesare sa le solutionam cat mai reprede. Stim la un moment dat ca era un plafon de nori, elicopterul nu putea sa aterizeze la Balea, urma sa mearga cu salvatorul si cu accidentatul la Sibiu, dar, repret, am reusit sa intervenim la toate cazurile atat terestru cat si in aer si noi speram ca toate aceste semnale pe care dumneavoastra le trageti si noi le explicam aici sa ajunga unde trebuie si oamenii sa dea dovada de mult mai multa prudenta si responsabilitate in practicarea activitatilor montane”.