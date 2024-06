Salvamontiştii argeşeni au intervenit sâmbătă seara pentru salvarea unei persoane care a căzut aproximativ 80 de metri în zona lanţurilor spre Vârful Lăiţel din Munţii Făgăraş.



Persoana este conştientă şi cooperantă, anunţă Salvamont pe pagina de Facebook.



Au acționat și patrulele de serviciu Salvamont Argeş şi Salvamont Sibiu, sprijinite de elicopterul POA Braşov al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.





Tot salvatorii montani din Argeş acţionează în zona Vârfului Lespezi, unde o turistă şi-a fracturat piciorul.



"O altă operaţiune a salvamontiştilor argeşeni, în zona Vârful Lespezi din Munţii Făgăraş. O persoană de sex feminin, cu fractură membru inferior. Acţionează echipa de salvatori montani aflată în tură operativă la Refugiul Salvamont Capra-Cota 2000", informează Salvamont Argeş.

Ulterior, bărbatul care a căzut aproximativ 70 de metri în zona lanţurilor spre Vârful Lăiţel din Munţii Făgărăş a fost recuperat, a anunțat Salvamont Sibiu. Potrivit sursei citate, în prezent în zona Bâlea este plafon de nori şi elicopterul POA Braşov al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, solicitat în sprijin, nu poate ateriza. Astfel, se ia în calcul aducerea victimei la Sibiu.

Iniţial, salvamontiştii argeşeni au anunţat că intervin sâmbătă seara pentru salvarea unei persoane care a căzut aproximativ 80 de metri în zona lanţurilor spre Vârful Lăiţel din Munţii Făgăraş, victima fiind conştienţă şi cooperantă. Alături de aceştia sunt şi salvamontiştii sibieni.





De asemenea, salvamontiștii din Alba au fost chemați să intervină pentru salvarea unui turist însoţit de un copil de 4 ani care a rămas sâmbătă blocat în abruptul Pietrei Secuiului.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului Public Salvamont Salvaspeo Alba, salvamontiştii au fost alertaţi, prin 112, despre faptul că un turist este blocat în abruptul Pietrei Secuiului, cu un copil de 4 ani.



"La sosirea echipajului Salvamont, turistul se afla într-o zonă sigură în afara grohotişului unde se blocase iniţial şi a fost evacuat de echipajul Salvamont spre poteca turistică, de unde şi-a continuat drumul împreună cu grupul din care făcea parte", au precizat aceştia.



Reprezentanţii Salvamont au lansat un apel către cei aflaţi în drumeţii de a nu părăsi potecile turistice în zonele de abrupt, pentru a nu pune în pericol viaţa lor şi a altor turişti aflaţi în zonă. "De asemenea, să se informeze temeinic înaintea plecării la drum despre traseul urmat, surse de apă şi timpul de parcurs. Totodată, rugăm turiştii să fie echipaţi cu bocanci, pelerine de ploaie, lanterne şi apă, pentru a face faţă schimbărilor bruşte de vreme în zona montană", au adăugat aceştia.



Cea mai mare parte din ansamblul Pietrei Secuiului, care are o altitudine de 1.128 de metri, este accesibilă doar căţărătorilor profesionişti, dar există şi un traseu turistic bine marcat.

Șeful Salvamont: A trebuit să intervenim cu toate resursele

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus:

”Vreau sa va spun ca in ultimele trei ore am avut cel putin opt interventii la nivel national, foarte multe, foarte grave, unele dintre ele care au necesitat transport de urgenta la spital, cred ca sunt pana acum trei sau patru cazuri pe care le-am predat la elicopter. Cazurile din Fagaras, ca vorbim de trei cazuri in ultimele ore, au fost sdolutionate doua pe cale terestra si unul pe calea aerului, au fost recuperate persoanele respective si noi speram sa se incheie ziua si sa nu mai ave mastfel de probleme pentru ca iata, deja vorbim de cazuri foarte grave, cazuri cu multiple traumatisme, cazuri in care a trebuit sa intervenim cu toate resursele necesare sa le solutionam cat mai reprede. Stim la un moment dat ca era un plafon de nori, elicopterul nu putea sa aterizeze la Balea, urma sa mearga cu salvatorul si cu accidentatul la Sibiu, dar, repret, am reusit sa intervenim la toate cazurile atat terestru cat si in aer si noi speram ca toate aceste semnale pe care dumneavoastra le trageti si noi le explicam aici sa ajunga unde trebuie si oamenii sa dea dovada de mult mai multa prudenta si responsabilitate in practicarea activitatilor montane”.