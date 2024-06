Trebuie sa ne simtim destul de bine in legatura cu weekend-ul care urmeaza. Este iunie si se intampla atat de multe lucruri. Luna face trigon cu Jupiter. Avem planuri in care abia asteptam sa ne implicam. Pentru cei care fac parte din grupul de petrecareti si care vor simti total vibratia norocoasa a weekend-ului, ne putem increde mai mult decat de obicei in deciziile mari pe care le vor lua.