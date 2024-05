Ziarul Cetățeanul prezintă înregistrările care au fost depuse la Parchet în cazul morților suspecte de la Spitalul de Urgență „Sfântul Pantelimon”.

Prima convorbire telefonică înregistrată, intrată în posesia pare a fi continuarea altor discuții dintre Camelia Stamatoiu, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului „Sfântul Pantelimon” și asistente de la secția Anestezie Terapie Intensivă, despre incidentele tragice din 4-7 aprilie. Discuția de mai jos a fost purtată de Camelia Stamatoiu cu una dintre asistente undeva între 8 și 10 aprilie 2024. Afirmăm aceasta deoarece înregistrarea este făcută chiar înainte de sesizarea făcută la Parchet de către directoarea Stamatoiu.

Directoarea este înștiințată de către o asistentă că mai multor pacienți de la secția ATI le-ar fi fost modificată, de către unii medici, dozele de Noradrenalină, substanța care îi ținea, practic, în viață. Asistenta relatează directoarei cât de îngrozite au fost colegele sale și povestește cum încercau să îi mențină în viață pe pacienți, crescându-le la loc, când puteau, rata de Noradrenalină, așa cum erau prescrise în foile de observație.

Șocată de ce i-a spus asistenta și decisă, credem noi, să sesizeze procurorii, directoarea insistă ca asistentele să spună adevărul și să nu ascundă nimic în cazul unei anchete.

Asistentă: „Eu ce să fac? Eu mă duc la pușcărie degeaba?”

Asistentă: Atât de mulți pacienți, ca să eliberăm, ca să aducem UPU… unul dintre ei a decedat….

Directoarea Camelia Stamatoiu: Și 20 sunt de joi până duminică?

Asistentă: Până sâmbătă dimineața.

Directoare: Dar, la toți le-au făcut același lucru, cu Noradrenalina, le-a scăzut-o?

Asistentă: Ce v-am scris eu acolo, v-am redirecționat mesajele … în 6 patul 1, în 7 patul… la ăia la toți le-au modificat Nora (n.r. Noradrenalina).

Directoare: Și la alții le-a pus ser în loc de Nora?

Asistentă: La alții le-au pus ser fiziologic, în loc de Nora, da, exact.

Directoare: Dar, cine le făceau asta, medicul sau asistenta?

Asistentă: Medicul. Ne spunea dacă în foaie era trecut cu 20 sau cu 15 (n.r. Noradrenalina) și să meargă cu 1.

Directoare: Doamne, ferește! Iar asistentele ce ziceau?

Asistentă: Noi? Păi, cum să facem așa? Ei pleacă, noi iar le dăm (n.r. Noradrenalina) la 20.

Directoare: Asistentele nu comentează și ele?

Asistentă: Toată lumea comentează… Și pleacă medicul de lângă tine și tu iar îi dai la 20. Dar, dacă se învârte pe acolo… La mine s-a mai întâmplat și îmi ziceau: Ce faci, …? Păi, dacă scrieți în foaie (n.r. foaia de observație), îi las atâta… dar dacă nu scrieți în foaie, eu ce să fac? Eu mă duc la pușcărie degeaba? Dacă vine cineva? Se întâmplă de multe ori să ne pună să modificăm rata (n.r. la Noradrenalina), de exemplu, ei au dat pe 1. Când a venit ora de vizită de la 12.00 la 13.00, am dat-o înapoi, la 15, la 10, cu cât era la pacient (n.r. în foaia de observație). Că în familie sunt unii care se uită, nu știu ei despre ce e vorba, să vadă și ei ceva. Și nu ai de unde să știi cine vine și ce vede.

Directoare: Doamne ferește! Așa ceva… Doctorița Pompilian (n.r. șefa Secției ATI) știe de chestia asta?

Asistentă: Nu știu dacă știe, dar ce, ea nu s-a întrebat câți morți au fost? Nu cred că medicii nu discută între ei. Mi-e imposibil să cred.

Directoare: Doamne, ferește!

Asistentă: Ce, nu știm? Tocmai acum când au modificat și pe ștatul la …, care de abia a intrat ca asistentă la ATI, nu știu cât are, câteva luni… (neinteligibil) Zice: ‹…, eu am doi copii acasă›. Știu, și eu am unul. ‹Ce vor ăștia să facă?› Păi, vor să elibereze secția, nu vezi? Asta vor să facă.

Directoare: Doamne, ferește! Oricum, cum e scandalul ăsta cu…. în cazul în care se aude sau vine cineva peste voi, să spuneți adevărul, să nu le acoperiți!

Asistentă: Noi nu acoperim cu nimic… Dacă te cheamă, să nu spui, să spui că nu știi nimic… Păi, cum să spun că nu știu nimic? Din moment ce te cheamă undeva, nu?

Directoare: Nu, să nu mințiți, să spuneți adevărul.

„Cu Noradrenalina la 20, avea tensiunea 110. Așa, a scăzut la 45”

Într-o altă înregistrare relevantă, pe care o facem publică mai jos, asistenta descrie cum a murit un pacient căruia i-ar fi fost scăzută doza de Noradrenalină.

Precizăm că toate înregistrările audio se află pe masa procurorilor. Totodată subliniem că este obligația legală a oricărui director, manager sau simplu angajat să anunțe procurorii atunci când au cunoștință de posibile fapte penale.

Asistentă: Doamna era la 20 (n.r. Noradrenalina), săraca…

Directoarea Camelia Stamatoiu: Și la rată la 1 (n.r. Noradrenalina) nu are șanse să trăiască?

Asistentă: Dacă el are rata cu 20, în niciun caz! În câteva ore pacientul intră în stop cardiac.

Directoare: Și ce tensiune avea?

Asistentă: Cu Noradrenalina la 20, avea tensiunea 110. Așa, a scăzut la 45.

Directoare: Cum se numea pacienta care a murit?

Asistentă: Nu mai știu. Dar, oricum toți pacienții din salonul 6 au murit joi. Puteți să intrați să vedeți câți pacienți au murit de joi până sâmbătă dimineață în Terapie. La ieșiri.

Directoare: Dar tu poți să intri, să vezi?

Asistentă: Pot să intru, dar nu sunt la muncă.

Directoarea Camelia Stamatoiu confirmă că este vocea ei pe înregistrări

Jurnaliștii de la Cetățeanul au contactat-o pe directoarea de îngrijiri medicale a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon“, Camelia Stamatoiu, cea care a sesizat procurorii DNA despre situația șocantă de la Secția ATI a spitalului.

Deși a refuzat să comenteze, Camelia Stamatoiu a confirmat autenticitatea înregistrărilor audio intrate în posesia ziarului Cetățeanul.

Jurnalist: Alo, doamna director Stamatoiu?

Directoarea Camelia Stamatoiu: Da.

Jurnalist: Sunt Cătălin Antohe, de la ziarul Cetățeanul.

Directoarea Camelia Stamatoiu: Bună ziua.

Jurnalist: Am intrat în posesia înregistrărilor depuse la Parchet. Aș dori să le comentăm.

Directoarea Camelia Stamatoiu: Nu comentez atâta timp cît e o anchetă în curs.

Jurnalist: Aveți răbdare un pic să ascultați ceva…. Este vocea dumneavoastră?

Directoarea Camelia Stamatoiu: Da.

Jurnalist: Aș mai avea o întrebare. În înregistrare se menționează că ați primit și mesaje scrise de la asistente. Este adevărat?

Directoarea Camelia Stamatoiu: Tot ce am primit, le-am depus la Parchet.

Jurnalist: Dar, ați primit mesaje de la asistente? Nu vă cer să spuneți ce mesaje.

Directoarea Camelia Stamatoiu: Da, am primit.

Jurnalist: Când ați putea comenta?

Directoarea Camelia Stamatoiu: După ce se termină ancheta.