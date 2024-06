Demonstrații ample au loc în Paris, dar şi în alte oraşe franceze, față de partidul de extremă dreapta Adunarea Naţională.

Mii de oameni au ieșit deja la proteste, iar poliţia a declarat că în acest weekend se așteaptă să mărşăluiască 350.000 de persoane pe străzile mai multor orașe.

21.000 de ofiţeri au fost mobilizaţi după ce sindicatele, grupurile studenţeşti şi grupurile de drepturi au cerut organizarea de mitinguri.

"On s\"en fout, on est chez nous" : réunis au Trocadéro, à Paris, des migrants clandestins exigent des papiers et des logements pic.twitter.com/t9M5x6isiD