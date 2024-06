În plus, liderul PSD este optimist că social-democrații vor ieși câștigători din competiție.

„Grija mea nu este functionarea unei coalitii grija mea a fost cum functioneaza Guvernul Romaniei si nu e prima si nici ultima oara cand le multumesc colegilor de la ambele partide de maturitatea de care au dat dovada”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Reporter: Nu exista riscul ca guvernarea sa se rupa?

Marcel Ciolacu: Nu exista nici cel mai mic risc. Romania are nevoie de stabilitate si e o disutie clara avuta in momentul in care partidul social democrat a acceptat intr-un moment complicat sa vina la guvernare si cred ca suntem doi oameni politici care ne respectam atat eu cat si domnul Nicolae Ciuca.

La rândul lor, liderii PNL au vorbit despre viitorul coaliției de guvernare:

„Cand vine vorba de decizii luate la acest nivel nu cred ca trebuie sa vorbim de smecherii, am vazut totii ca cetatenii romani nu se mai lasa indusi in eroare de astfel de abordari, ca atare este vorba despre o chestiune serioasa, nu despre o smecherie. un pic de smerenie trebuie sa existe atunci cand vorbim despre altii ”, a spus Nicolae Ciucă.

„Coaliția trebuie să reziste, daca vor să critice ceva pot să o facă intre ei, sau pot sa o faca înainte să iasă din casă, atunci cand vorbesc in spatiul public sa stie ca toata lumea nu doreste altceva decat convietuire, dezvoltare si stabilitate. Nu doresc circ politicianist, ne-a ajuns 34 de ani de circ politicianist iar colegii mei se comportă admirabil”, a spus Rares Bogdan.

