„Am vorbit astăzi cu preşedintele Macron. A fost o conversaţie destul de lungă - mai mult de o oră - şi una foarte semnificativă. Apărare, energie, economie, diplomaţie... Ne coordonăm paşii, ne pregătim pentru punerea în aplicare a formulei noastre de pace - domnul preşedinte Macron o susţine, iar acest lucru este foarte important pentru noi”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul video pe care îl transmite către ucraineni în fiecare seară.

„Astăzi am vorbit, de asemenea, cu preşedintele Turciei, Erdoğan. Ca întotdeauna, o conversaţie foarte la obiect. Despre ceva care este important nu numai pentru Ucraina şi Turcia, ci este cu adevărat de importanţă globală. Am discutat despre posibilităţile de extindere a coridorului nostru pentru export pe Marea Neagră. I-am mulţumit pentru susţinerea iniţiativei noastre umanitare "Cereale din Ucraina". Am convenit asupra unor măsuri comune importante pentru viitorul apropiat”, a spus Zelenski, fără a da alte detalii.

Ceva mai devreme, Erdogan a vorbit la telefon şi cu Vladimir Putin, iar comunicatul Ankarei pe această temă menţiona posibilitatea ca pe rutele de transport pentru cereale ucrainene convenite pe Marea Neagră să fie transportate eventual şi alte bunuri esenţiale.

Volodimir Zelenski a precizat că are programată mai târziu o conversaţie şi cu preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, iar detaliile şi rezultatele vor fi anunţate după încheierea convorbirii.

Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor că săptămâna viitoare va fi importantă pentru Ucraina mai ales în ceea ce priveşte asigurarea energiei electrice şi a menţionat că are loc o reuniune G7, o conferinţă organizată în Franţa privind „redresarea şi rezilienţa Ucrainei în timpul iernii”, precum şi alte evenimente la nivelul Uniunii Europene. „Ne pregătim pentru participare şi ne aşteptăm la rezultate importante”, a spus preşedintele ucrainean.

Între timp, lucrările de reparare şi redresare a infrastructurii energetice a ţării continuă, iar cea mai grea situaţie este la Odesa. „Facem totul pentru a restabili alimentarea cu lumină a oraşului Odesa. Până în acest moment, am reuşit să restabilim parţial alimentarea în Odesa şi în alte oraşe şi districte din regiune. Facem totul pentru a obţine maximul posibil după loviturile ruseşti. Dar acum regiunea Odesa se află în continuare printre regiunile cu cel mai mare număr de întreruperi”, a anunţat Zelenski.

El a enumerat şi alte câteva oraşe mari şi regiuni care se confruntă cu pene de curent, iar printre acestea a menţionat şi Cernăuţi. „În Kiev şi regiunea sa, în regiunea Liov, regiunea Vinniţia, la Ternopil şi în regiunea sa, la Cernăuţi şi în regiunea sa, Zakarpattia, în regiunea Sumî, în regiunea Dnipropetrovsk - situaţia rămâne foarte dificilă. Lucrăm în mod constant cu partenerii pentru a atenua situaţia şi pentru a le oferi oamenilor noştri mai multe oportunităţi, mai multă energie electrică”, a promis preşedintele.

El a mai anunţat că printr-o decizie a Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare a Ucrainei au fost aplicate sancţiuni împotriva a şapte persoane. „Facem tot posibilul pentru ca statul agresor să nu aibă nici măcar o singură coardă a societăţii ucrainene de care să tragă”, a punctat Zelenski în încheierea alocuţiunii sale.