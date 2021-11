„Tatăl meu era violent dar în același timp venea la fiecare meci, piesă de teatru și recital. Era un alcoolic dar era treaz la fiecare premieră a unuia din filmele mele”, scrie actorul în viitoarea sa carte autobiografică „Will”, ce va fi lansată pe 9 noiembrie.

Will Smith, în vârstă de 53 de ani, a relatat și un moment violent între mama și tatăl său la care a fost martor și despre care spune că l-a însoțit ani de zile. Părinții săi au divorțat în 2000, iar tatăl actorului a murit în 2016.

„Când aveam 9 ani l-am văzut pe tatăl meu lovind-o în cap pe mama atât de tare încât s-a prăbușit la podea. Am văzut-o scuipând sânge. Acel moment din acel dormitor m-a definit cine sunt ca persoană probabil mai mult decât oricare alt moment din viața mea.

Tot ce am făcut de atunci - premiile și laudele, faima și atenția, personajele și râsetele - au fost o serie subtilă de scuze față de mama mea pentru lipsa mea de acțiune din acea zi. Că am eșuat în acea zi. Că nu l-am înfruntat pe tatăl meu. Că am fost un laș”, a declarat Will Smith, scrie revista People, ce a obținut o copie a volumului autobiografic al actorului, potrivit hotnews.ro..

Actorul a descris tot ce a trăit în momentele în care tatăl său era bolnav de cancer și avea grijă de el.

„Într-o noapte, în timp ce îl duceam cu grijă în scaunul de rotile din dormitorul său către baie, un întuneric a început să crească în mine... M-am oprit la capătul scărilor. L-aș putea împinge în jos și aș putea scăpa basma curată cu ușurință”, a povestit actorul, adăugând, în final, că „deceniile de durere, furie și resentimente s-au stins apoi încet”.