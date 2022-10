Vulcanul Stromboli din Italia a erupt - VIDEO

Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie a postat un video în care se poate vedea o coloană imensă de fum în timp ce lava curge pe lateralul vulcanului.

Institutul a precizat că la vulcan prima explozie majoră s-a înregistrat la 29 septembrie, urmată de o creştere a activităţii care a culminat cu “revărsare de lavă” din crater dinspre nord.

Departamentul de Protecţie Civilă a ridicat nivelul de alertă de la galben la portocaliu, care implică o monitorizare mai intensă a situaţiei.

Vulcanul Stromboli este unul dintre cei mai activi de pe planetă. În 2019, un turist a murit după erupţie care a acoperit insula cu cenuşă.

In Italy, a volcano woke up on the island of Stromboli. Lava and ash are being thrown into the sea, the warning level has been raised to orange. Scary and mesmerizing at the same time pic.twitter.com/HYcqDrpkTI