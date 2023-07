Bună seara, dragi români, oriunde v-ați afla! Apropo de ceea ce a ieșit astăzi în presă, m-am amuzat copios în contextul în care avem atâtea probleme serioase, cu bătrânii din azile, iar altora le arde de măsurat... frustrări. Când am zis de Andronic că o are mică, mică, rușinos de mică, eu m-am referit la minte. Ce treabă am eu să măsor josnicia oamenilor.