A nins consistent în mai multe localități din nordul Greciei. Pentru restul țării, autoritățile au emis un cod roșu de ploi și vijelii și au cerut populației să urmeze instrucțiunile emise în funcție de evoluția furtunilor.

Potopul a lovit și Portugalia. Străzile din regiunea Algarve s-au transformat în adevărate râuri, iar oamenii au fost avertizați să se adăpostească.

Situația e în continuare disperată în Spania. Vremea extremă a forțat mii de persoane să plece din casele lor din regiunea Malaga. Este încă în alertă de furtuni puternice, iar meteorologii nu au vești bune nici pentru următoarele zile.

Fenomene meteorologice severe sunt prognozate și pentru centrul continentului. În Croația, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru ploi și un cod roșu de vijelii puternice.

Flood in Croatia. 🇭🇷 weather modification around the world made to look like climate change to scare the masses!

Its all deliberately orchestrated throughout the whole of Europe & beyond. Geo engeneering. Prime land grab!

Destruction of Europe by greedy self serving globalists. pic.twitter.com/Hx3yClT99T