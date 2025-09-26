„Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, a transmis șeful statului ucrainean pe rețelele de socializare.

Anunțul lui Zelenski a venit imediat după o întâlnire oficială cu mai mulți responsabili militari și guvernamentali. La reuniune au participat comandantul armatei Oleksandr Sîrski, șeful Statului Major General Andrii Hnatov, ministrul Apărării Denîs Șmîhal și adjunctul șefului de cabinet Pavlo Palisa.

Raportul prezentat de comandantul-șef

„Comandantul-şef (al armatei Oleksandr Sîrski) a prezentat raportul cu privire la incidente recente cu drone de-a lungul frontierei ucraineano-ungare”, a scris Zelenski, subliniind că situația a fost discutată în detaliu în cadrul ședinței.

Ipoteze privind obiectivele Ungariei

Liderul ucrainean a precizat că primele analize sugerează o posibilă motivație economică din partea Budapestei. „Evaluări preliminare sugerează că ei ar fi putut să desfăşoare operaţiuni de recunoaştere asupra potenţialului economic al zonei de frontieră a Ucrainei”, a afirmat președintele ucrainean.

Instrucțiuni stricte pentru verificarea incidentelor

Volodimir Zelenski a mai adăugat că a cerut verificarea imediată a tuturor informațiilor și raportarea detaliată a fiecărui caz. „Am dat instrucţiuni ca toate informaţiile disponibile să fie verificate şi să fie întocmite de urgenţă rapoarte despre fiecare incident înregistrat”, a precizat liderul de la Kiev.

