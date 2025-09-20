"Și Polonia poate doborî, cu avioanele, tot ce zboară spre ea și spre noi. Se poate acționa pe regiuni din vestul Ucrainei, acolo unde Polonia are capacitatea. Sau putem vorbi și de România. De la ceilalți nu ne așteptăm la acțiuni", a transmis președintele ucrainean.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când în Ucraina există un sistem de apărare aeriană, acesta trebuie să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”, transmite interfax.com.ua.

„Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainienilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca acestea să fie decizii luate împreună. Adică, avem un sistem de apărare aeriană – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski în timpul discuției cu jurnaliștii vineri.

„La fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem lua în considerare doar regiunile din partea de vest a statului nostru – unde există posibilități în Polonia. Sau poate fi nu numai Polonia, ci și România, pe ceilalți nu ne bazăm”, a adăugat președintele ucrainean.