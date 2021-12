Scandal monstru provocat de senatoarea independentă Diana Șoșoacă, la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, după ce soțul ei a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, potrivit unor surse. De altfel, la orele prânzului, susținătorii senatoarei au început să agreseze jurnaliștii prezenți la Parchet, potrivit Realitatea PLUS. Scandal monstru provocat de senatoarea independentă Diana Șoșoacă, la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, după ce soțul ei a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, potrivit unor surse. De altfel, susținătorii politicianului ex-AUR au început să agreseze jurnaliștii prezenți la Parchet, atât la intrarea la audieri, cât și la ieșire, potrivit Realitatea PLUS.