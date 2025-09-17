După ceremonie, toți au pornit într-o procesiune cu trăsuri trase de cai, escortați de Regimentul Călare al Gărzii Casei Regale.

Ceremonialul oficial și procesiunea

Donald Trump și regele Charles au călătorit împreună în Irish State Coach, în timp ce regina Camilla și Melania Trump au urmat în Scottish State Coach. De-a lungul traseului, au fost aliniați militari și au cântat trei fanfare. Imnurile naționale ale Statelor Unite și Marii Britanii au răsunat, iar în curtea Castelului Windsor a fost prezentată garda de onoare, inspectată de Trump și monarh.

Trump, vizită oficială în Marea Britanie: două zile de ceremonii la invitația regelui Charles

Mese, colecții regale și program oficial

După ceremonie, familia Trump și familia regală au intrat în castel pentru un prânz în Sala de Stat. Ulterior, invitații au asistat la o expoziție special pregătită cu obiecte americane din Colecția Regală, expusă în Green Drawing Room.

Moment controversat: Trump înaintea regelui

În timpul inspecției gărzii de onoare, Donald Trump a mers câțiva pași în fața regelui Charles al III-lea. Situația amintește de vizita din 2019, când liderul american a mers în fața reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham a explicat atunci că gestul nu a constituit o încălcare a protocolului, precizând că nici atunci când Trump a pus mâna pe spatele reginei, după toast, nu au existat obiecții. La Windsor, președintele și regele au părut relaxați, schimbând glume în timp ce traversau curtea.

Opulență la vizita de stat

Potrivit jurnalistei CNN Alayna Treene, vizita lui Donald Trump în Regatul Unit are o amploare „mult mai mare decât de obicei”. Ea a subliniat că președintele american „savurează” faptul că se află pentru a doua oară într-o vizită de stat, o situație fără precedent. Trump este recunoscut pentru aprecierea sa față de fastul și tradițiile care însoțesc ceremoniile regale.

Trump s-a certat cu un jurnalist. După ce i-a spus să-și țină gura, l-a amenințat că o să îl reclame la premierul țării sale

Contextul politic al vizitei

Premierul britanic Keir Starmer mizează pe o victorie politică obținută în urma vizitei lui Donald Trump. Max Foster, corespondent CNN, a declarat: „Ei bine, are nevoie de o victorie – enorm. Afacerea Peter Mandelson a început – de fapt a început să-l submineze cu adevărat. Iar membrii propriului său partid cer deja plecarea lui. Asta se adaugă unei alte serii de scandaluri care au loc. Prim-ministrul său are probleme serioase. Așadar, are nevoie de un fel de victorie..” Foster a adăugat că cel mai mult contează ca Trump „să plece cu sentimentul că a avut parte de o experiență plăcută și că a fost flatat”.

Obiective și așteptări

Din punct de vedere politic, Starmer ar putea încerca obținerea unor angajamente pe tema comerțului, chiar dacă Downing Street nu mizează pe un progres rapid al unui acord. În același timp, premierul ar dori și garanții legate de NATO sau de implicarea SUA în sprijinirea eforturilor europene în Ucraina.

Forțe militare mobilizate la scară uriașă

Ministerul britanic al Apărării a caracterizat ceremonia de la Windsor ca fiind „fără precedent”. Au participat aproximativ 1.300 de militari și 120 de cai, iar traseul procesiunii a fost flancat de 22 de companii ale Marinei Regale, Infanteriei Marine, Armatei și Forțelor Aeriene. Garda regală a inclus atât Life Guards, cu tunici roșii și coifuri cu pene albe, cât și Blues and Royals, în uniforme albastre cu coifuri roșii.

Rolul reginei Camilla și detalii de protocol

Regina Camilla a participat la eveniment, după ce în ziua precedentă nu a putut fi prezentă la o înmormântare din cauza unei sinuzite acute. Ea s-a refăcut la Windsor și a fost alături de familie pe tot parcursul programului. Prima întâlnire cu Donald și Melania Trump a avut loc în Grădina de la Zidul Castelului, unde prințul William și soția sa, Catherine, au oferit un prim salut oficial înainte de ceremonia regală de la Victoria House.

Imagini șocante au fost proiectate pe Castelul Windsor chiar în prima seară a vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie