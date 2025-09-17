Lyons l-a întrebat pe Trump: dacă s-a îmbogățit de la începutul mandatului său, în ianuarie. Trump a răspuns: „Nu știu”, adăugând că afacerile familiei sunt gestionate de copiii săi. Jurnalistul a insistat, întrebând dacă e acceptabil ca un președinte în funcție să aibă legături de business în paralel.

„Fă-mi un serviciu: gura!”

Când Trump a aflat că interlocutorul său lucra pentru ABC, discursul s-a înăsprit. El i-a spus jurnalistului: „În opinia mea, în acest moment faci foarte mult rău Australiei, iar ei vor să se înţeleagă bine cu mine.” A continuat: se va întâlni „foarte curând” cu premierul australian Anthony Albanese și amenințat: „O să-i spun despre tine. Ai dat un ton foarte prost.”

Când Lyons a încercat să adreseze o întrebare suplimentară, Trump și-a adus degetul arătător spre buze și i-a transmis interlocutorului un scurt „Gura!”, apoi și-a întors atenția spre un alt reporter.

Răspunsul lui John Lyons

Jurnalistul australian a criticat reacția liderului de la Casa Albă drept exagerată și lipsită de fundament. Lyons a spus că ideea că întrebările sale legate de afaceri ar putea pune în pericol relația dintre SUA și Australia reprezintă „o idee absurdă”.

El a explicat că lui i s-a părut „un lucru perfect normal să pun întrebări care nu cred că erau provocatoare”, insistând că acestea erau „corecte, bazate pe cercetări și nu au fost puse într-un mod abuziv”.

\"You\"re hurting Australia\": Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF — Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025

Potrivit ABC, întrebările lui Lyons făceau parte dintr-o anchetă a emisiunii Four Corners, care investiga activitățile economice ale lui Trump odată cu revenirea sa la putere.

Tensiuni între Washington și Canberra

Incidentul survine într-o perioadă dificilă pentru relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Australia. Premierul Albanese caută de mai multe luni o întâlnire cu președintele american. Discuțiile care ar fi trebuit să aibă loc în cadrul summitului G20 din iunie au fost anulate abrupt după ce Trump a părăsit evenimentul pentru a se ocupa de situația din Orientul Mijlociu.

Recent, Albanese a confirmat că va avea o întâlnire cu Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU: „El organizează o recepţie marţi seara, săptămâna viitoare. De asemenea, ne vom întâlni la diverse forumuri care vor avea loc de acum până la sfârşitul anului”, a declarat prim-ministrul.

Relația bilaterală s-a deteriorat și mai mult în ultimele luni. Administrația Trump a anunțat că vrea să reevalueze tratatul Aukus, un parteneriat strategic de 239 de miliarde de dolari încheiat în 2021 între SUA, Marea Britanie și Australia. În aprilie, SUA au impus o taxă suplimentară de minimum 10% asupra exporturilor australiene către America, iar Albanese a caracterizat această decizie drept „un gest nedemn de un prieten”.

