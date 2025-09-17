Donald Trump și Melania au ajuns în Marea Britanie

Patru persoane au fost reținute de poliție după ce pe zidurile Castelului Windsor au apărut imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru pedofilie, dar și fotografia de arest a liderului american.

În ciuda tensiunilor, Trump a fost întâmpinat cu onoruri militare pe aeroportul Stansted, alături de Prima Doamnă.

Vizita include o întâlnire cu Regele Charles la Windsor și o cină oficială, iar președintele american va fi primit de premierul britanic la reședința de la Chequers.