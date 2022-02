Oamenii de știință din Israel susțin că au cele mai bune dovezi de până acum privind importanța nivelurilor crescute de vitamină D în lupta cu boala. Aceștia spun că o cantitate mai mare de vitamina D previne formele grave de boală sau decesele din cauza COVID-19. Astfel se confirmă că lipsa vitaminei D crește semnificativ riscul de a face o formă gravă de boală, teorie larg răspândită încă din primul an de pandemie.

Actualul studiu arată o legătură strânsă între deficitul de vitamine, predominant în Israel, și decesul sau gravitatea bolii în rândul pacienților infectați COVID-19, scrie Times Of Israel. Noutatea cercetării constă în analizarea nivelului de vitmaină D înainte de infectare. Studiul a fost publicat în revista medicală Plos One. Prin concluziile sale, studiul permite o evaluare mai bună decât în ​​timpul spitalizării, când nivelurile de vitamină D pot fi mai scăzute în urma efortului organismului de a lupta cu virusul.

Cercetătorii de la Universitatea Bar-Ilan și de la Centrul Medical Galilee susțin că rezultatele obținute arată impactul puternic al vitaminei D asupra severității bolii. Oamenii de știință spun că se poate prevedea forma de boală în urma infectării dacă se știe cantitatea de vitamină D și vârsta pacienților.

Studiul se bazează pe cercetările efectuate în timpul primelor două valuri de COVID-19 din Israel, înainte ale virusului din Israel, înainte ca vaccinurile să fie disponibile. În acea perioadă, în 2020, suplimentele de vitamine erau luate pentru întărirea imunității. Deficitul de vitamina D este endemic în Orientul Mijlociu, inclusiv în Israel, unde aproape patru din cinci persoane au un nivel scăzut de vitamina D. Prin administrarea de suplimente înainte de infecție, noul studiu din Israel arată că pacienții ar putea evita cele mai grave efecte ale COVID-19. Până acum, au fost făcute puține analize despre importanța vitaminei D în tratarea pacienților de COVID-19. Oamenii au fost sfătuiți să ia suplimente de vitamina D doar la indicațiile medicilor, pentru că excesul poate produce efecte adverse grave.

Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie 2020 – februarie 2021, pe 1.176 de pacienți, în cadrul unui parteneriat între Universitatea Bar-Ilan și Centrul Medical Galilee. Este vorba de pacienți COVID-19, monitorizați cu doi ani înainte de pandemie în centrul medical respectiv, ceea ce a permis cunoașterea nivelului de vitamină D înainte de infectare.

Potrivit studiului, pacienții cu deficit de vitamina D (20 ng/ml) au avut de 14 ori mai des o formă severă sau critică de Covid decât cei cu 40 ng/ml. Pe de altă parte, mortalitatea în rândul pacienților cu niveluri suficiente de vitamina D a fost de doar 2,3%, în contrast cu 25,6% în grupul cu deficit de vitamina D.

Principala concluzie: este „recomandabil să fie menținute nivelurile normale de vitamina D. Acest lucru va fi benefic pentru cei care contractează virusul. Un nivel corespunzător de vitamina D aduce beneficii suplimentare în răspunsul imunitar în cazul bolilor respiratorii. Nu trebuie supraestimat însă beneficiului posibil al suplimentării cu vitamina D în îmbunătățirea rezultatelor infecției cu SARS-CoV-2”.

Ce este vitamina D și ROLUL acesteia în organism

Se știe că vitamina D are un rol important în formarea oaselor, este cunoscută pentru rolul său în sănătatea oaselor, însă aceasta are rol și de a întări sistemul imunitar. De altfel, deficitul acesteia este asociat și cu o serie de boli autoimune și cardiovasculare. Vitamina D este produsă de organism în mod natural atunci când pielea este expusă la soare, însă se găsește, tot în mod natural, în anumite alimente, cum ar fi peste, ouă și produse lactate. Alături de calciu, vitamina D ajută la formarea oaselor și la menținerea sănătății lor. Vitamina D are rol în asimilarea calciului și a fosforului la nivelul intestinului subțire, precum și în fixarea acestora în oase și în dinți, rezultând o mineralizare osoasă corectă. În plus, blochează eliberarea hormonului paratiroidian, care reabsoarbe țesutul osos, conducând la subțierea și slăbirea oaselor, fapt care crește riscul de fracturi.

Rolul major al vitaminei D este de a menține nivelurile normale de calciu și fosfor din sânge. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul, care formează și menține oasele puternice. Poate avea un rol important și în menținerea funcției musculare și mai ales în întărirea sistemului imunitar.

Vitamina D aduce numeroase beneficii organismului, susțin cei de la clinica Cleveland, în timp ce experții de la Harvard recomandă prudență în administrarea suplimentelor pe bază de vitamina D.

Potrivit celor de la clinica Cleveland, vitamina D:

- este necesară pentru buna formare și dezvoltare a creierului și ajută la optimă funcționare mentală pe parcursul vieții

- contribuie la buna funcționare a tiroidei, paratiroidei și hipofizei

- previne apariția rahitismului, osteoporozei și fracturilor

- asigura o funcție neuromusculară normală

- are rol în reglarea ritmului cardiac

- stimulează activitatea sistemului imunitar

- stimulează acțiunea vitaminelor A și C în organism

- contribuie la prevenirea unor boli autoimune că: artrită reumatoidă, scleroză în plăci și bolile inflamatorii intestinale.

Excesul de vitamina D. Principala consecință a toxicitatii vitaminei de este acumularea de calciu în sânge (hipercalcemia), care poate provoca greață, vărsături, slăbiciune, urinare frecvența, dar și sete excesivă, durere de stomac, amețeală și confuzie. Simptomele pot progresa către durere osoasă și probleme renale că urmare a formării calculilor renali, potrivit medicilor.