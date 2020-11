Virgil Popescu: Trebuie să ne digitalizăm, altfel nu vom avea capacitatea administrativă să putem atrage, să evaluăm proiecte şi să le putem da drumul

Pentru a înlătura acest risc, este nevoie de digitalizarea masivă a administraţiei, altfel nu vom putea să atragem aceşti bani, să evaluăm proiecte şi să le implementăm, consideră reprezentantul Guvernului. Totodată, ministrul a arătat că Elcen, producătorul de energie termică al Capitalei, poate ieşi din insolvenţă în acest an, iar Bucureştiul va avea patru centrale moderne în următorii patru ani. Până atunci, "vom ţine vechile centrale în funcţiune aşa cum putem", susţine Virgil Popescu.

Virgil Popescu: „Sunt foarte mulţi bani europeni care vor veni în perioada următoare de la Uniunea Europeană, vorbim de 80 de miliarde, încă 4 miliarde prin programul SURE şi încă 6 miliarde prin Programul de Modernizare. Deci, vorbim de 90 de miliarde de euro. Pericolul pe care îl văd eu cel mai mare este să nu ne putem organiza, astfel încât să avem capacitatea administrativă să absorbim aceşti bani. Am pornit la nivelul ministerului un program-pilot prin care vrem să digitalizăm totul şi am digitalizat acordarea granturilor pentru IMM-uri. Cred că un program de genul acesta trebuie extins pentru absolut toate fondurile europene. În momentul în care reuşim să finalizăm o digitalizare de acest gen nu vor mai fi probleme cu absorbţia fondurilor europene, pentru că, dacă nu vom reuşi să aducem aceşti bani în perioada în care ni s-a spus că îi putem accesa, iar, pe Planul de Rezilienţă vorbim de 2024, deci un termen şi mai scurt, e clar că economia va avea de suferit. Deci, este un challenge pe care trebuie să ni-l asumăm.”