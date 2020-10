Viorel Cataramă susține că s-a infectat de mai multe ori cu COVID-19: Am avut anumite simptome. Nu am pățit nimic. Testele au fost negative

Întrebat dacă s-a infectat până acum, Viorel Cataramă a replicat: “Da, de mai multe ori. Nu am pățit nimic, am avut oarece simptome, fiind sănătos, nu am pățit nimic , ca de altfel, milioane și zeci de milioane de oameni din intreaga lume”.

“Eu nu am purtat masca de protecție decât când am fost obligat. Păi n-am fost atunci la Bărbulești? M-am îmbrățișat cu oameni care erau un focar de infecție, am avut anumite simptome, dar organismul meu fiind sănătos , le-am depășit. Adică am avut un pic de febră, 37 cu 1, concentrația de oxigen în sânge ajunsese aproape la limită, simțeam o oarece durere în piept. Dar toate astea le-am avut”, a completat politicianul.

Și a doua oară, Viorel Cataramă susține că ar fi avut aceleași simptome, doar ca “mai ușoare”. Apoi a menționat că testele au ieșit negative.

“Tot la fel (m-am simțit-n.r.). Exact ce v-am spus, da poate mai ușor. Eu de unde știu (cum m-am infectat –n.r.)? Contează de unde m-am infectat? Dar de ce să sun la DSP? N-am sunat nimic, eu am respectat legea, m-am izolat atunci. (Testele le-am făcut –n.r.) unde le fac tot timpul, la o clinică medicală privată. Păi testele pe care mi le-au făcut ei au fost negative”, a susținut Viorel Cataramă, potrivit realitateadebucuresti.net.