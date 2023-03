Imediat după anunțul demiterii Ministrului Apărării, mii de protestatari au ieșit din nou pe străzi. Ministrul a fost demis de premierul Benjamin Netanyahu pentru că a cerut amânarea cu o lună a adoptării reformei judiciare propusă de premier care dă putere parlamentarilor să ia decizii în fața judecătorilor.

"Cu toții trebuie să luptăm pentru drepturile noastre din cauza planurilor lui Benjamin Netanyahu care vrea să transforme această națiune într-o dictatură", a afirmat un protestatar.



"Vom continua să luptăm până când nebunia asta va fi oprită și dreptatea se va întoarce în țara noastră", a spus un altul.





Oamenii legii au început să construiască garduri de fier în jurul resedinței lui Netanyahu pentru a-l ține departe de violențele oamenilor.

The police began to construct a fence around Netanyahu's residence amid protests in #Israel. pic.twitter.com/dpK462nyza